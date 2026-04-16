提四點「需要」三點「著力」 夏寶龍：警惕安全風險隱患 高水平安全護航香港由治及興

昨日是第11個「全民國家安全教育日」，香港特區維護國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座」，今年主題為「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」。中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍發表致辭時，提出四點「需要」，包括深刻理解香港由治及興的內在邏輯，要時刻警惕影響香港繁榮穩定的各種風險隱患。此外，今年是國家十五五規劃開局之年，夏寶龍提到，香港要主動對接國家十五五規劃，並提出三點「著力」，當中包括著力推進科技創新。

夏寶龍

夏寶龍連續第4年發表主題致辭。他提到，以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港從亂到治走向由治及興的內在邏輯，倍加珍惜得來不易的好局面。有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，只有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。 有人把大埔火災政治化 妄圖「以災亂港」 夏寶龍又提到，需要清醒認識安全不是一勞永逸，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕。他指，安全是動態發展的過程，一時的安全不等於永遠的安全，現在的安全不等於今後的安全。大埔火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖「以災亂港」，香港由治及興道路上還會有各種風險挑戰。

夏寶龍強調，要強化底線思維，時刻提高警覺。反中亂港分子還在處心積慮伺機反撲，絕不允許他們把已經恢復安寧的香港再搞亂，大家要警惕外部勢力插手干預的風險，他們「以港遏華」圖謀不會改變，肆意抹黑香港，攻擊一國兩制，不斷唱衰香港，凡此種種都要堅決回擊。此外，要警惕地緣政治帶來的風險，當今世界地緣衝突頻發、突發，對香港可能造成一定的影響，要做好充足的應對準備，堅定維護香港和香港同胞的利益，祖國永遠是香港的堅強後盾。

強化規劃引領 推進科技創新 此外，夏寶龍又指，以高水平安全護航香港由治及興，需要搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家十五五規劃，加快推動香港高質量發展。他指，要著力強化規劃引領。特區政府主動對接國家十五五規劃，規劃應具備科學性和前瞻性，突出北部都會區，以教育和科技為引擎，推動產學研協同和教育科技人才一體化發展，注重項目支撐，積極培育發展新平台、新動能。此外，要著力鞏固提升傳統優勢。香港許多傳統產業在全球具有很強的競爭力，要進一步做好鞏固提升的文章；要更好發揮香港國際金融中心地位在國家金融體系發展中的作用。另外，亦要著力推進科技創新，要加強化國際高等教育樞紐，加快建設國際創新科技中心。

提出兩點「相信」四點「希望」 夏寶龍提到，要以高水平安全護航香港由治及興，需要全社會共同努力和守護，匯聚共建美好香港的磅礡力量。相信特區政府一定會切實履行好當家人和第一責任人的職責，集眾人之智，編制實施好首個五年規劃，以更有力的舉措推動香港由治及興；又相信立法、司法機關一定會自覺尊重和維護行政主導，與行政機關各司其職、各負其責、協作配合，為十五五時期香港高品質發展提供有力法治保障。 夏寶龍續指，希望工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做好香港五年規劃的支持者、實踐者，在大力投資創新科技、推動北部都會區建設等方面走在前，勇擔社會責任，主動將自身發展融入美好香港建設，融入國家發展大局，以實際行動詮釋愛國愛港。他又希望各大高校主動對接國家戰略，聚焦前沿科技研發，引進和培養國家和香港急需的各類人才，打造國際高端人才聚集高地；希望社會各界全力支持行政長官和政府依法施政；希望廣大青年把握十五五時期國家和香港發展的重大機遇等。

李家超：獨立委員會完成聆訊和報告 會追究責任 行政長官李家超致辭時表示，作為特區首長和當家人，會領導特區包括行政、立法、司法機構，依法有效防範制止和懲治危害國家安全的行為和活動，以高水準安全護航高質量發展，堅決落實六項重任。第一是堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一；第二是堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，全面落實愛國者治港原則；第三是堅持法治、保障人權；第四是堅持統籌發展與安全；第五是堅持在開放中維護安全；第六是完善公共安全治理體系。李家超又指，宏福苑火災聆訊仍在進行，現階段未就調查作出總結，當獨立委員會完成聆訊和提交報告，會追究責任，並全面跟進每項建議，進行系統性改革，提升公共安全治理效能，標本兼治。

中聯辦主任周霽表示，世界百年未有大變局下，香港安全和發展環境仍有不少挑戰，相信特區能深入貫徹總體國家安全觀，全面落實愛國者治港原則，增強憂患意識 ，強化底線思維，防範各類風險，持續健全維護國家安全的法律制度和執行機制。 他又指，港區國安法實施後，國際機構組織看好香港，香港於多項國際排名位列世界前茅，安全穩定的營商環境，得到國際社會廣泛認同，形容世界各地投資者以真金白銀，向香港投下了信心票。