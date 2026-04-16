SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港　拍宣傳片展示「盛事之都」魅力 (有片)

Instagram 坐擁近千萬粉絲的JOSHUA一直對藝術及創意文化抱有濃厚興趣，曾多次透過個人社交平台分享對藝術、設計及生活美學的見解，此行走訪多個藝術及城市藝術空間，包括Art Basel Hong Kong、Art Central、怡和大廈、置地廣場及北角東岸公園，親身感受當代藝術如何與建築及公共空間結合。他又到訪中環，了解由旅發局與Art Basel聯手合作的「戶外數碼投影藝術」，又與創作者DeeKay交流，了解數碼藝術於不同媒介的創作與表現形式。

JOSHUA表示，非常開心能參與今年的香港藝術週，多元文化與頂尖藝術完美交融的氛圍，讓他感到無比驚喜。這是一次充滿啟發的全新體驗，希望未來也能再次到此探索更多優秀的藝術作品，感受這座城市源源不絕的藝術魅力。

宣傳短片透過JOSHUA的藝術視角，貼近新世代方式，向全球旅客呈現香港豐富多元的藝術氛圍，展示香港「盛事之都」的魅力。旅發局期望透過短片，結合藝術、文化及旅遊元素，向海外及本地市場展現香港作為盛事之都及創意城市的多元魅力，鼓勵旅客親身感受香港獨特而精彩的藝術旅遊體驗。