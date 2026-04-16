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出版：2026-Apr-16 11:33
更新：2026-Apr-16 11:33

SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港　拍宣傳片展示「盛事之都」魅力 (有片)

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SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港，拍宣傳片展示「盛事之都」魅力。(旅發局)

SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港，拍宣傳片展示「盛事之都」魅力。(旅發局)

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多個國際級藝術盛事上月在香港相繼舉行，旅發局把握全城藝術氛圍，邀請K-Pop組合SEVENTEEN成員JOSHUA來港親身體驗兩大國際藝壇盛事Art Basel Hong KongArt Central，以及多個熱門旅遊景點，並拍攝全新宣傳短片。

Instagram 坐擁近千萬粉絲的JOSHUA一直對藝術及創意文化抱有濃厚興趣，曾多次透過個人社交平台分享對藝術、設計及生活美學的見解，此行走訪多個藝術及城市藝術空間，包括Art Basel Hong KongArt Central、怡和大廈、置地廣場及北角東岸公園，親身感受當代藝術如何與建築及公共空間結合。他又到訪中環，了解由旅發局與Art Basel聯手合作的「戶外數碼投影藝術」，又與創作者DeeKay交流，了解數碼藝術於不同媒介的創作與表現形式。

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SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港，拍宣傳片展示「盛事之都」魅力。(旅發局) SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港，拍宣傳片展示「盛事之都」魅力。(旅發局) SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港，拍宣傳片展示「盛事之都」魅力。(旅發局)

JOSHUA表示，非常開心能參與今年的香港藝術週，多元文化與頂尖藝術完美交融的氛圍，讓他感到無比驚喜。這是一次充滿啟發的全新體驗，希望未來也能再次到此探索更多優秀的藝術作品，感受這座城市源源不絕的藝術魅力。

宣傳短片透過JOSHUA的藝術視角，貼近新世代方式，向全球旅客呈現香港豐富多元的藝術氛圍，展示香港「盛事之都」的魅力。旅發局期望透過短片，結合藝術、文化及旅遊元素，向海外及本地市場展現香港作為盛事之都及創意城市的多元魅力，鼓勵旅客親身感受香港獨特而精彩的藝術旅遊體驗。

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