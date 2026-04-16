被指出席北京私人聚餐缺席立會主席選舉被「照肺」　李浩然指報道失實不解為何「變樣」（更新）

立法會議員只有參與全國活動或特區政府舉辦的活動，才會被接納為缺席立法會會議的理由。議員李浩然被指因到北京出席私人聚會，缺席今年1月的立法會主席選舉，而遭口頭警告。他指有關報道失實，解釋該次聚餐的重要性。

今日有報道指幾名議員1月7日在北京參加私人聚餐，其他議員在「畀面」現身後早早離開，乘坐較早的航班回港。不過，李浩然就打算在飯局後乘坐當晚最後一班機回港，恰巧遇上航班取消，令他成為唯一一名缺席翌日立法會主席選舉的議員。報道指李浩然因而被大主席李慧琼約見，提出口頭警告。

會一如既往認真履行議員職務

對此，李浩然在Facebook發文回應，指有關報道失實。他指對於未能參與選舉，一直感到非常遺憾抱歉，解釋當日在北京拜訪了三位院士和兩個重要科研機構，推動香港創科發展，強調會一如既往認真履行議員職務。