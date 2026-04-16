旺角美容師偷19客信用卡「狂碌」41萬，警拘6男女。

警方於去年12月至本月期間接獲19宗報案，指自己的信用卡被盜取，並且在短時間內在港九、新界多處地方購買貴重物品。 新界南總區刑事部立即展開深入調查，通過情報分析及翻查大量閉路電視片段，發現19名受害人都曾光顧一間位於旺角的美容院，而且在信用卡被盜前，都剛好在該美容院接受美容服務。

購買貴重物品套現

警方其後成功鎖定一個盜竊集團，發現該集團的疑似主腦是美容院的一位美容師，在顧客接受美容服務前，要求受害人將個人物品及手袋放在床邊或儀器旁邊，隨後趁其不備偷取銀包內的信用卡，而且每次只偷取銀包内的信用卡，然後將銀包放回原位，避免受害人發現。其後又將被盜取的信用卡，交給在美容院外負責接應的同黨，同黨便會立即離開，前往不同地區的電器鋪、金鋪及藥材鋪購買貴重物品，例如智能手機、金器、保健品等，並馬上將貴重物品出售套現。大部分受害人直至收到信用卡月結單，才發現信用卡被盗，損失慘重。