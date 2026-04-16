北角墮海小野豬救起後人道毀滅　嘉道理農場：傷口極深

北角對開海面周一（13日）有野豬在水面漂浮，其後消防救上岸，由愛護動物協會轉送至嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心，接受獸醫評估。嘉道理農場暨植物園今日（16日）在Facebook指，該野豬身上有兩處非常大而深的傷口，其身體不同部位亦有多處刺穿傷，由於傷勢過重，獸醫團隊最終決定對該野豬進行人道毀滅。

嘉道理農場暨植物園表示，該頭受傷的雄性幼年野豬身上有兩處非常大而深的傷口，極可能由狗隻襲擊所致。除主要傷口外，其身體不同部位亦分佈多處刺穿傷。由於傷勢嚴重，為免牠繼續承受不必要的痛苦，獸醫團隊最終對該野豬進行人道毀滅。

中心接收多種野生動物，職責是評估受傷的野生動物，並在有康復可能的情況下提供治療及復康，待牠們適合重返自然時放回野外。可惜，中心經常遇到一些因傷勢或病情過於嚴重而無法完全康復的個案，因此必須基於獸醫專業判斷及動物福利原則作出決定，這頭不幸的野豬正屬此類情況。

周一（13日）下午4時許，北角消防局一帶海傍有一隻3呎長小野豬在水面上漂浮，懷疑牠墮海受傷。警方、消防及愛護動物協會人員接報趕至拯救，合力將野豬救上岸。經初步檢查，野豬頭部及頸部受傷，由愛協車輛接走交由轉送嘉道理農場作進一步檢查及治理。