108條小巴路線獲批加價　小巴業界相信可幫補司機收入

去年有236條專線小巴路線申請加價，當中108條獲批，44條加價已生效。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，近期油價上升只是其中一個因素，今次車費加幅相信可幫補司機收入。
專線小巴一般2至4年調整價格
張漢華今日（16日）在電台節目指，專線小巴一般每2至4年會調整價格，主要是因應工資、維修費及保險費等成本，而每次加價幅度都會視乎上一次加價幅度調整。
油價方面，張漢華指，石油氣油價加幅較微，但相信5月時會增加，而小巴最受柴油價格影響，指總會屬下有240多部柴油小巴，惟柴油價格升幅快，不少小巴司機受影響。他提及，油價佔小巴每月支出約50%，而車租則佔30%，扣除支出後，司機只剩很少收入，「可能1,000元只賺200元」。他表示，油價上升或會令個別專線小巴路線縮減班次，但「停就冇可能」，因為影響公共交通運輸。
東區區議員：區內小巴加價頻密
港島東區區議員陳凱榮在同一節目表示，現時港島東區有4條小巴路線近數月申請加價，相信油價波動是其中一個因素，但認為東區小巴加價較頻密，如一些民生功能較大的路線，如往來北角及東區醫院的65號小巴，近年由7.4元加至7.9元，然後再加價至8.1元。
陳凱榮又指，4條申請加價的小巴路線中，最受關注是路線33M。他指，該路線主要是往來屋苑及地鐵站，居民相較依賴該路線，且難有其他替代，居民亦只能「硬食」加價。
陳凱榮表示，政府除了要考慮小巴經營壓力外，亦需要考慮市民的經濟壓力，認為適當的加幅尚可接受，但加幅太大，或會影響市民的乘搭意欲。