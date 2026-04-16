108條小巴路線獲批加價　小巴業界相信可幫補司機收入

去年有236條專線小巴路線申請加價，當中108條獲批，44條加價已生效。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，近期油價上升只是其中一個因素，今次車費加幅相信可幫補司機收入。

專線小巴一般2至4年調整價格

張漢華今日（16日）在電台節目指，專線小巴一般每2至4年會調整價格，主要是因應工資、維修費及保險費等成本，而每次加價幅度都會視乎上一次加價幅度調整。

油價方面，張漢華指，石油氣油價加幅較微，但相信5月時會增加，而小巴最受柴油價格影響，指總會屬下有240多部柴油小巴，惟柴油價格升幅快，不少小巴司機受影響。他提及，油價佔小巴每月支出約50%，而車租則佔30%，扣除支出後，司機只剩很少收入，「可能1,000元只賺200元」。他表示，油價上升或會令個別專線小巴路線縮減班次，但「停就冇可能」，因為影響公共交通運輸。