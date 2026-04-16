HONOR榮耀智能手機積極拓展香港市場，近期發動宣傳攻勢進行推廣全新600系列，今日(16日)有網民發現HONOR宣傳車停泊在尖沙咀蘋果專門店門口，未知是否有意為之，事件引發網民討論HONOR「挑機」行為，指廣告印上「能夠 orange to orange 比較」字句，似乎是狙擊蘋果旗艦手機iPhone 17 Pro Max。

目擊者：員工都呆咗

HONOR宣佈將於本月22日在香港舉行全球首發發佈會，推出全新AI中階機HONOR 600系列，首創經過升級的「AI 圖轉影片 2.0」功能，只需加入創意描述，即可將相片瞬間轉化為動態影片。在外觀設計方面，還有全新的「亮橙色」，與蘋果最新的旗艦手機iPhone 17 Pro Max橙色版本相似度極高。

網民讚有noise 「多啲呢類marketing大戰先好睇」

今日(16日)中午有網民拍得相片及影片，顯示HONOR 600系列的宣傳車停泊在尖沙咀廣東道蘋果專門店門口。車身廣告印上「能夠orange to orange 比較，It's our Honor」的字句，有網民指「無啦啦有架貨車咁樣泊喺Apple門口挑機」，有指蘋果員工見到後「呆x咗」，有員工望向車輛打電話，未知是否「上報」。