爆旋陀螺連F1車手都玩　再掀熱潮兼現炒風

近期在各大社交媒體上，越來越多人討論爆旋陀螺。近日一群年輕人深夜在屯門碼頭聚集，竟然只是玩爆旋陀螺，甚至設多個陀螺盤，多人比賽展開「激戰」，場面相當熱鬧，有網民甚至表示「熱血」。
陀螺熱潮再掀 連F1車手都玩
有網民在社交媒體分享，最近在屯門碼頭發起爆旋陀螺比賽，吸引多人參與，並表示不少「師兄弟」特意前來切磋，更帶來各自的「架罉」展開激戰，又笑言「成年人玩玩具就係要咁認真！」早前游學修及JFFT的良少亦有參加在屯門市廣場舉行爆旋陀螺的比賽，可見爆旋陀螺的熱潮。
爆旋陀螺熱潮不單止在香港，甚至連F1車手都玩，麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）與隊友諾里斯（Lando Norris）在陀螺盤上展開對決。
多款陀螺被炒起
爆旋陀螺的熱潮，亦引起投機者入市炒爆旋陀螺。在二手平台Carousell搜尋，多款爆旋陀螺被炒起，例如在社交媒體上常被網民提及的「巫師幻杖」被炒至200元以上，甚至乎高見300元，遠遠高於官方的建議零售價74.9元。假如「巫師幻杖」以200元的價格售出，帳面上賺約125元。
另外，比較稀有的款式，如需要在官方手機應用抽獎的「鈷藍魔龍」，在Carousell的售價接近2,000元。