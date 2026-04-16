爆旋陀螺連F1車手都玩　再掀熱潮兼現炒風

近期在各大社交媒體上，越來越多人討論爆旋陀螺。近日一群年輕人深夜在屯門碼頭聚集，竟然只是玩爆旋陀螺，甚至設多個陀螺盤，多人比賽展開「激戰」，場面相當熱鬧，有網民甚至表示「熱血」。

陀螺熱潮再掀 連F1車手都玩

有網民在社交媒體分享，最近在屯門碼頭發起爆旋陀螺比賽，吸引多人參與，並表示不少「師兄弟」特意前來切磋，更帶來各自的「架罉」展開激戰，又笑言「成年人玩玩具就係要咁認真！」早前游學修及JFFT的良少亦有參加在屯門市廣場舉行爆旋陀螺的比賽，可見爆旋陀螺的熱潮。

爆旋陀螺熱潮不單止在香港，甚至連F1車手都玩，麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）與隊友諾里斯（Lando Norris）在陀螺盤上展開對決。