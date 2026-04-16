5.6萬病人資料遭盜 醫管局收緊存取權限 緊急維修或錄影

醫管局九龍東醫院聯網日前發生資料外洩事故，一名30歲外判系統開發員非法下載及盜取5.6萬名病人資料，並上載至第三方平台。醫管局表示，正全面檢討事件，已即時收緊供應商的系統存取權限，如有緊急維修工作，需經局方特別審批，需在有人陪同下進行相關工作，過程亦會錄影。局方又指，倘調查後發現有人失職，將嚴肅處理和跟進。

警方早前以「不誠實使用電腦」罪拘捕一名30歲男子，他涉嫌未經授權下盜取5.6萬名病人資料，並在第三方平台洩露。醫管局總系統經理(資訊科技策略與企業架構)王昱表示，今次屬個別事件，相關供應商及員工違反專業操守和合約要求。他續指，涉事資料來自周邊系統，只包括有限個人識別資料，而不包括聯絡資料，事件與醫管局企業資訊科技系統無關，後者與供應商系統相互隔離。

王昱續指，事發後醫管局已即時採取數項措施，包括收緊存取控制，目前已暫停供應商的系統存取權限；若要進行緊急維修工作，須在加強監察下進行，過程中有人陪同，整個維護過程亦會錄影，亦會監察職員在出入期間是否有未經授權下取走病人資料。他又指，局方已考慮暫時禁止相關承辦商參與醫管局的投標。 此外，醫管局亦已進行緊急保安檢查，包括即時展開保安掃瞄及檢視，確保沒有漏洞；同時亦會24小時加強保安監察，確保沒有異常情況及敏感資料外洩的風險。

事件不涉黑客攻擊 醫管局資訊科技主管張淑英表示，事件不涉黑客攻擊，亦不涉及病人完整的醫療記錄。她表示，將會全面檢視不同方面的工作，包括不斷更新及完善系統，亦會檢視與承辦商的合約。她表示，若調查後發現有人失職，將會嚴肅處理。 醫管局資訊科技服務委員會主席邱達根指，會全面審視承辦商機制，並指對合約管理有清晰要求，包括接觸相關數據處理方法。醫管局資訊科技服務委員會委員林偉喬表示，相關的保護措施不夠嚴密，惟任何保安措施均按照系統風險作出安排，沒可能百分百安全，需要在資源運用、運作需要及保安需要三方面，取得最合理平衡。

王昱表示，醫管局致力保障資料安全及私隱，並持續推展長遠改善措施，包括全面檢視及提升供應商保安管理機制；持續提升系統保安及監察能力，強化系統存取控制、異常活動監測及預警機制，並持續提升全天候保安監察和應變能力，會以人工智能協助；另外會持續檢視資料存取、處理和傳輸安排，加強敏感資料保護，定期進行保安評估及演練，包括邀請第三方作保安評估，定時檢驗，並參與網絡安全演練。