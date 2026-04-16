騙案｜30歲售貨員Moovup求職 被指示多次借貸 失400萬

騙案無處不在，求職平台也容易墮入騙徒陷阱。一名30歲的售貨員早前誤墮求職騙案陷阱，被騙徒指示申請多筆貸款，最終損失逾400萬元。

警方表示，一名30歲售貨員在Moovup平台張貼個人簡歷，數天後接獲騙徒透過WhatsApp聯絡。對方表示有意以時薪100元聘請她擔任在家辦公的行政助理，工作內容為整理表格、對比官網及二手網站價格，並稱公司主要業務為買賣手錶。其後騙徒指示事主申請多筆貸款，並承諾會將所有款項全數歸還。事主不虞有詐，陸續申請貸款並轉帳，事主最終損失超過400萬元。

警方表示，騙徒的手法主要有4點，首先是編造五花八門職位，例如行政助理、大型活動搞手等，在各大求職平台或社交媒體刊登廣告；其次於WhatsApp聯絡受害人，假扮專業形象回應求職者查詢； 入職後不久以各種藉口要求受害人借貸，並即時轉帳到指定銀行戶口；一旦事主開始轉帳，騙徒便以「公司會承擔債務」「支付高額報酬」等說法，誘使事主繼續借貸或支付更多款項，直至察覺被騙。

警方提醒，所有求職平台都可能有騙徒潛伏，如市民剛返新工，尤其在家工作，公司就要求以個人名義借貸，那極可能是「求職貸款騙局」。求職者緊記切勿輕信陌生來電，應主動核實公司背景；對不拘學歷經驗、彈性在家工作等職位要特別小心；若遇上借貸或墊資費用要求，應立即拒絕。