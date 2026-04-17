宏福苑聽證會｜視像通話目擊家人倒下 一屋4人亡 遺屬望為逝者發聲

大埔宏福苑大火獨立委員會昨日繼續舉行第13場聽證會，再有宏福苑居民作供。有居民憶述目睹被困單位的家人在視像通話中倒下，且其母曾就棚網破損問題向宏業查詢，宏業當時聲稱棚網有合規格證書；有居民稱大埔區議員黃碧嬌任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」到業主大會影響居民；甚至有居民在欲取回授權票時被刁難。庭上另傳召兩間宏福苑外牆維修外判商負責人作供，兩人確認被宏業要求每隔5層在後樓梯開「生口」，有人稱不知開「生口」會影響逃生；又指工程前的安全課僅上過數分鐘。

宏泰閣1907室居民李俊豪與父母、兄嫂、姪女及家傭共7人同住；其母親、胞兄、15個月大姪女及家傭共4人，大火發生時在單位內最終葬身火海。李俊豪作供時憶述，大火當日每隔15分鐘與被困單位的家人通電話，初時母親曾提及火警鐘、鳴笛鐘沒響，並反安慰他說：「咁早，消防員搞得掂㗎喇」。全家由下午4時起曾8次報警求助，惟都未能獲救；他曾衝入封鎖線向消防求助，惟前線消防員說14樓火勢太大，無法攻上以上樓層。最終只能與大嫂在FaceTime視像通話中看着哥哥在家中倒下，通話直至母親手機無電而中斷。

陸啟康哽咽承諾盡力尋真相 李俊豪提到，火警發生前曾向工程承建商宏業投訴工人吸煙，母親亦在去年颱風後便就棚網破損問題向宏業查詢，宏業當時聲稱新一批棚網有合規格證書。李直言想在有生之年為火災中去世的親人發聲，「若沒有大維修、沒有天價工程、若政府部門認真回應，或能避免大火」；望委員會能還原真相，還家人公道。委員會主席陸啟康哽咽表示明白他們所受的痛苦，承諾會盡力找出真相。 居民指黃碧嬌帶黨羽影響投票 另一名宏泰閣居民馮堯，其母親在大火中離世。他作供時說，火災前常發現大廈防煙門沒有關上或半掩。他又稱曾於業主大會上，見到區議員黃碧嬌帶同「黨羽」影響居民，以及在議決宏業出任承建商的大會上目睹黃碧嬌團隊的人，在現場排隊領取授權票及投票表格；馮聲稱曾被這群人要求幫忙令宏業成為承建商。宏志閣居民戴自文亦表示，其母親曾在黃碧嬌的街站填報申請政府資助時被要求填寫授權票，他在得悉事件後要求取回授權票，卻受「諸多刁難」。戴又提到新法團主席徐滿柑當選後就不聽居民意見，形容變化很大，讓居民感到很氣餒。

工程公司負責人：曾上數分鐘安全課 委員會另傳召港鵬工程公司負責人吳培坤及明旺維修工程公司擁有人張明海作供，兩人均確認曾有宏業的人員，要求他們每隔5層在後樓梯開「生口」。張明海則稱宏業一開始提供鋁塑板作「生口門」，但安裝幾次都破損，後來分判商管工叫他轉用木板。他又說完成打鑿工程後，沒有拆除封窗用的發泡膠板，因曾獲指示不用拆，又稱「呢啲唔關我哋事」。 吳培坤則稱部分「生口」在工程前已見存在。當被問到開「生口」有否想過會影響逃生，吳回應「呢個我唔識」；他同意開生口在維修中很常見，惟技術上不是一定要開，直言是「公司叫我開」。吳培坤提到開始工程前曾上數分鐘安全課，惟內容模糊，且並未強調佩戴頭盔、安全帶、禁止吸煙等基本安全守則。吳又承認有工人吸煙，但稱不清楚有否在棚架上吸煙。被問到如何監督，他指會「叫佢哋戒煙」，又表示「自己都戒緊」。