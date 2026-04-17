大學城用地非「一人一格」 蔡若蓮：進駐須配合產業發展

政府預留一百公頃土地於北部都會區打造「北都大學城」。教育局長蔡若蓮昨指出，土地分配將摒棄傳統「一人一格」的「界豆腐」模式，亦不以公營或自資身份作進駐界線，而是在於院校能否與北都產業有機結合。另外，都會大學公布未來發展藍圖，提及擬將科技學院，及相關實驗室遷至北都，屆時校方將據實際財政狀況與發展需要，規劃投資額及投標面積。
政府目前已在洪水橋/厦村、牛潭尾及新界北片區，合共撥出一百公頃土地供資助大學及應用科技大學申請入駐。立法會議員譚鎮國昨在立法會財委會特別會議上關注，當局預留了多少個校位，以及預計可接納的學生容量。教聯會選委界議員劉智鵬則關注部分自資院校正處於升格大學的程序中，關注院校未來若成功轉型為應用科技大學，是否有機會加入大學城。
蔡若蓮回應時指，拓展北都大學城的用意不只是為大學增加空間，規劃並非「『𠝹豆腐』大家一人一格」分配，政府不會以何時成為大學、是「公營」或「自資」等作為審批準則；將看重院校是其未來發展規劃，及對照整個北都發展目標作為考慮因素。
院校應具備靈活性與機動性
另外，多名議員關注課程設計要求等細節。蔡若蓮指，院校應具備靈活性與機動性，因應北都不同片區的產業特色，自主規劃帶入校園的課程或研究實驗室。她相信，要給院校合理彈性和空間，以配合北都的最新發展趨勢。
都大盼政府免息貸款資助
另外，都會大學昨公布未來發展藍圖，校長林群聲表示，計劃將科技學院及相關實驗室遷入北都大學城。他指出，政府預計於未來數月公布用地及貸款細節，屆時校方將根據實際財政狀況與發展需要，規劃投資額及投標面積。他希望，政府能提供免息貸款，甚至直接撥款資助院校進駐。至於籌資手段，他表示目前暫不考慮發債，若有資金缺口，將研究向銀行借貸。