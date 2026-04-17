大學城用地非「一人一格」 蔡若蓮：進駐須配合產業發展

政府預留一百公頃土地於北部都會區打造「北都大學城」。教育局長蔡若蓮昨指出，土地分配將摒棄傳統「一人一格」的「界豆腐」模式，亦不以公營或自資身份作進駐界線，而是在於院校能否與北都產業有機結合。另外，都會大學公布未來發展藍圖，提及擬將科技學院，及相關實驗室遷至北都，屆時校方將據實際財政狀況與發展需要，規劃投資額及投標面積。

政府目前已在洪水橋/厦村、牛潭尾及新界北片區，合共撥出一百公頃土地供資助大學及應用科技大學申請入駐。立法會議員譚鎮國昨在立法會財委會特別會議上關注，當局預留了多少個校位，以及預計可接納的學生容量。教聯會選委界議員劉智鵬則關注部分自資院校正處於升格大學的程序中，關注院校未來若成功轉型為應用科技大學，是否有機會加入大學城。