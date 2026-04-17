求職平台搵工成騙徒獵物 30歲女獲聘時薪100變負債400萬

據了解，一名30歲女售貨員早前在求職平台張貼個人簡歷後，接獲騙徒透過WhatsApp聯絡，聲稱以時薪100元聘請她擔任在家辦公的行政助理。對方自稱公司主要業務為買賣手錶，工作內容包括整理表格及比較官網與二手平台價格等。其後，騙徒指示事主申請多筆貸款，並承諾會將所有款項全數歸還。事主不虞有詐，陸續申請貸款並轉帳，事主最終損失超過400萬元。

網上求職騙案手法層出不窮。警方Facebook專頁「香港警察」昨揭求職貸款騙局手法，提醒市民，騙徒會在所有求職平台「潛伏」，求職者「入職」便被要求以個人名義借貸等同墮入騙局。

警方拆解騙徒手法，當中會編造五花八門職位，例如行政助理、大型活動搞手等，在各大求職平台或社交媒體刊登廣告；之後以WhatsApp聯絡受害人，假扮專業形象回應求職者查詢。受害人「入職」後，短時間內會以各種藉口要求受害人借貸，並即時轉帳到指定銀行戶口；事主若開始轉帳，騙徒便以「公司會承擔債務」、「支付高額報酬」等說法，誘使事主繼續借貸或支付更多款項，直至察覺被騙。

警方呼籲市民求職時須提高警覺，切勿輕信陌生來電或訊息，應主動核實公司背景；對不需學歷經驗、可彈性在家工作的職位，更要特別小心。如遇到任何要求借貸或墊支費用的情況，應立即拒絕。如懷疑受騙，可致電「防騙易18222」熱線求助。