專向無印良品店落手 盜11.3萬元衣物 5非華裔行街紙男女被捕

有組織店舖盜竊集團看準不少服裝連鎖店佔地面積大，人流密集落手，集團會安排成員「睇水」，同夥則以閃電手法數分鐘內「大手掃貨」，再瞬即交予同夥儲存贓物。警方日前展開打擊行動，拘捕5人，全部持「行街紙」非華裔人士，涉及最少24宗案件，盜竊445件衣物。據了解，涉案服裝店「無印良品」。 被捕2男3女，年齡介乎36至58歲，全部持有「行街紙」，據報越南籍人士。其中一男兩女被暫控盜竊罪，於明日(17日)在九龍城裁判法院提堂，其餘人士仍被扣留調查。

警方指，油尖警區自今年初起接獲多宗店舖盜竊報案，發現區內一間大型服裝連鎖店轄下多間分店，接連遭偷竊大量衣物，經調查後，鎖定一個由非華裔人士組成的有組織盜竊集團。 調查顯示，該集團分工清晰、有計劃行事。每次犯案時，會安排成員於店內及店外把風，負責偷竊的成員迅速從貨架盜取大量衣物，放入手袋或環保袋內離開，整個過程通常只需數分鐘，部分日子更會於同日到不同分店犯案。 犯案先喬裝掩飾 得手後，賊人會將當日贓物交予其他負責成員，並運到旺角或深水埗的劏房儲存。警方指，為增加調查難度，發現賊人犯案時會戴上口罩、帽子、平光眼鏡，甚至假髮，而相關贓物亦會在一至兩日內全數轉移，以逃避追查。

警方經調查後，發現該犯罪集團由去年中至本月至少涉及24宗同類型盜竊案件，被盜衣物共445件，總值約港幣113,000元。當中兩宗案件於周二發生，兩名集團成員當日分別在元朗和荃灣的分店偷取70件衣物，之後到旺角交予一名女子，探員隨即採取行動，起回相關衣物；於周三及四在赤柱及深水埗再拘捕多一男一女。 警方提醒，盜竊屬嚴重罪行，最高可被判處監禁10年；呼籲店舖加強防盜工程及員工警覺，若市民購買或接收盜竊贓物，亦有機會干犯盜竊罪處理贓物罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年。警方行動仍會繼續。