應科院合併後首亮相國際創科展 40項跨技術科研落地商品化 涵醫食住行

香港近年積極推動建設國際創新科技中心，強調「政產學研投」協同發展，讓科研成果真正「落地」應用。在此背景下，香港應用科技研究院（應科院）與納米及先進材料研發院（NAMI）完成策略合併，並首度亮相大型展會，在香港國際創科展（InnoEX）上展示40項涵蓋「醫食住行」的先進科技，向國際買家和參觀者展示香港非凡的科研實力。 應科院在InnoEX的展位以「引領創新 突破界限」為主題，集中展示涵蓋醫療健康、食品科技、智慧生活及出行技術的40項創新方案，橫跨人工智能、低空經濟、綠色材料及智慧城市等範疇，並着重跨技術融合與嶄新應用場景。 合併後擴大資源與技術版圖 提升科研轉化能力 應科院董事局主席李惠光教授工程師表示，應科院與NAMI的合併將為本港經濟高質量發展注入新動力，未來將透過研發合作及技術授權，加快科研成果轉化及商業化應用，惠及各行各業及社會大眾，並進一步鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師則指出，是次展出的技術廣度與深度為歷屆之最，正好印證合併帶來的協同效應，並期望藉展會與全球持份者拓展合作機遇。合併後，應科院累計專利逾1,500項，並向業界成功轉移超過2,200項技術，顯示科研實力與產業轉化能力正逐步提升。

重塑科研價值 由實驗室走向產業 應科院首席科技官黃莹博士表示，不少大學研究具突破性概念，且科研基礎優秀，惟在邁向實際應用時，仍需進一步就穩定性、成本控制及環境適應等方面進行驗證與優化。應科院正是扮演關鍵橋樑角色，將相關技術帶入實驗室作深化測試，並補足尚未完善之處，推動科研成果加速「落地」應用。 他強調，應科院定位為「one-stop shop」（一站式平台），涵蓋人工智能、通訊、半導體及先進材料等多個領域，透過跨學科整合能力，協助將技術逐步轉化為產品，並進一步推動產業發展。同時，機構亦已建立四個科技聯盟，分別聚焦智慧出行、微電子、金融科技及建築科技等，並定期舉辦論壇及展覽，促進產業鏈上中下游之間的交流與合作。「我們希望把整個生態串連起來，了解潛在合作夥伴所需，進行相關應用科研工作。」

跨領域科研帶來更全面解決方案 在各方努力下，整合優勢已開始在不同領域出現，以建築科技為例，應科院藉着5G遠程控制塔式起重機、榮獲愛迪生獎2026銀獎的精密定位技術，以及專為組裝合成建築(MiC)設計的高強度輕質混凝土，革新建築方式。這個綜合解決方案既使結構重量減輕高達25%至40%，大幅降低運輸與吊裝成本，亦確保組件安裝準確無誤；再結合節能納米玻璃塗層及碳中和生物炭混凝土，全面提升建築可持續性。

科研成果「落地」 勾勒落地藍圖 研究團隊利用3D打印技術製作適合有咀嚼困難人士食用的牛扒，透過使用真牛肉食材，混合多醣與植物性固態油脂等成分，製成「食品墨水」，打印出具細緻紋理與多層次口感的食品。與傳統加工食品不同，該技術可同時精準控制外觀、口感及營養組合，為有特定健康需要的人士提供更安全且個人化的飲食選擇。團隊指出，不少長者因難以咀嚼牛扒筋膜而減少攝取相關營養，因而萌生研發「3D打印牛扒機」的構想，讓咀嚼能力較弱的人士，仍可享受牛扒的美味與營養，而打印一塊牛扒平均僅需約20分鐘。 智慧物流方面，AI無人機系統展示了科研落地的另一方向。該系統利用大模型結合智能感知與路徑規劃技術，能在香港高密度及複雜環境中實現自動避障，並應用於醫療送藥場景。目前項目正於低空經濟監管沙盒內進行測試，目標實現跨區、跨海的緊急藥物配送，以應對偏遠地區或特殊情況下的醫療需要。研究團隊預計，AI無人機最遠可達約10公里，最高速度可達每小時48公里。