大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：警方傳真資料予消防不理想　消防通訊中心明年增至100條線

大埔宏福苑大火的聽證會上，披露如果有999電話未能轉駁消防時，警方會以傳真機傳送資料至消防通訊中心處理。保安局局長鄧炳強認同情況不理想，明年初警隊啟用第四代指揮及控制系統後，會改善現有情況。
新界東北立法會議員李梓敬今日在財務委員會特別會議上，關注警方及消防接聽緊急求助個案的人手是否足夠；有否KPI(關鍵績效指標)訂明需要在甚麼時間內接聽電話；未來會否利用科技整合重複的求助個案，以提升效率。
鄧炳強回應指，暫時未考慮用科技篩選重複的求助個案，因為緊急個案是千變萬化，現時是依靠經專業訓練的同事接聽999電話。他指出警隊999報案熱線有三個電台，分別是港島、九龍及新界，每處各有約60條線。在緊急情況會有互相補底安排，「港島爆線，九龍聽。九龍爆晒，新界聽」。鄧炳強表示宏福苑大火期間，有求助個案需要等候接聽電話，「但唔係太耐，幾秒幾十秒，唔超過1分鐘。」
現時消防可接聽30條線
當接線生聽到是火警個案，便會轉駁至消防。現時消防可以接聽30條線，鄧炳強指在一、兩周內會增加18條線，幾個月後會再增加18至20條線。至於在明年初警隊啟用第四代指揮及控制系統後，消防可接聽超過100條線。另外，系統亦會完善警隊及消防之間的資料傳送，他承認「而家用手機影電腦再傳畀前線唔理想」，未來會提升電子化安排，令前線消防員可即時獲取資訊。