大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：警方傳真資料予消防不理想　消防通訊中心明年增至100條線

大埔宏福苑大火的聽證會上，披露如果有999電話未能轉駁消防時，警方會以傳真機傳送資料至消防通訊中心處理。保安局局長鄧炳強認同情況不理想，明年初警隊啟用第四代指揮及控制系統後，會改善現有情況。

新界東北立法會議員李梓敬今日在財務委員會特別會議上，關注警方及消防接聽緊急求助個案的人手是否足夠；有否KPI(關鍵績效指標)訂明需要在甚麼時間內接聽電話；未來會否利用科技整合重複的求助個案，以提升效率。