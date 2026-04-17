啟德地盤逾百工人追薪多人危站平台 房協責成大判妥善處理(更新)

啟德沐縉街2號地盤多名工人追欠薪，期間有多人進入地盤並危站高處，警方及消防到場戒備。

啟德有地盤工人欠薪。今日(17日)早上9時許，數十名工人在啟德沐縉街2號房協地盤「啟點KEyPoint」外聚集，手持追薪標語及拉起「有汗出無糧出」、「業主房協不要視而不理」、「大判惡意拖欠工程款項 懇請政府介入處理」、「公營機構縱容大判拖欠二判工程款四個月」橫額，期間多人進入地盤並危站約5樓高的平台位置，警方及消防到場戒備。至下午仍有一人危站。

現場消息稱，二判泥水公司被大判拖欠工程費，以致泥水工人被欠薪約3至4個月，涉款共約數百萬港元，其中一名危站人士為二判泥水公司負責人。