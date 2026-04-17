啟德房協地盤逾百工人追討4個月薪金 多人危站平台位置

啟德有地盤工人欠薪。今日(17日)早上9時許，數十名工人在啟德沐縉街2號房協地盤「啟點KEyPoint」外聚集，手持追薪標語及拉起「有汗出無糧出」、「業主房協不要視而不理」、「大判惡意拖欠工程款項 懇請政府介入處理」、「公營機構縱容大判拖欠二判工程款四個月」橫額，期間多人進入地盤並危站約5樓高的平台位置，警方及消防到場戒備。 現場消息稱，二判泥水公司被大判拖欠工程費，以致泥水工人被欠薪約3至4個月，涉款共約數百萬港元，其中一名危站人士為二判泥水公司負責人。

香港建造業總工會表示，有約100多名工人因僱主拖欠4個月薪金，涉及泥水工種，追討四千多萬元的薪金及工程費用。總工會派員及權益幹事到場了解及跟進情況。

總承建商指分判商未能履責已終止合約 房協稱就啟德第1E區1號用地項目今早發生的工人追薪事件，正作出跟進，並責成總承建商華營建築妥善處理，亦知悉華營建築已經派員和有關的分判商會面。房協一直按照工程進度準時向總承建商繳付相關工程款項，並會繼續密切監察及跟進情況，以確保工人權益。啟德第1E區1號用地項目現正進行上蓋工程，將提供超過2,100個單位。

華營建築稱自工程展開以來，該公司一直嚴格按照合約約定支付工程款項，惟潤泰建築未能履行合約責任。公司已多次向其發出書面函件及警告，情況一直未有改善，故本公司於昨日向其發出正式通知，終止合約並要求其依約離場。 華營建築十分重視事件，並會持續與有關分判商保持緊密聯絡，會依約處理後續安排，並與各方保持緊密溝通，務求事件得以妥善解決。作為總承建商，華營已啟動應對方案，目前地盤運作如常，有關變動不會影響項目的整體施工進度及質素。公司將繼續專注於工程建設，確保項目質量。