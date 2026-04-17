殺校︱「派0班」長洲錦江小學意見書不被接納 2029/30學年停辦

下學年有15間小學獲「派0班」，其中一間為中華基督教會長洲堂錦江小學。教育局向傳媒表示，由於錦江小學沒有申請任何發展方案，其就下學年開辦小一班級數目的意見不被接納，局方將於2029/30學年起停止向學校發放資助，該校亦將停辦。 教育局表示，在審核錦江小學就建議的班級結構提交的意見時，已充份考慮該校就其區情(包括特定地區或校網區內的學位供求情況)、校情(如個別學校的特色)等特殊情況提交的進一步資料。在通盤考慮和平衡各項因素後，教育局決定不接納有關學校提交的意見。

教育局指，錦江小學今學年就讀小三至小六的學生可繼續原校完成小學課程。至於小一和小二生，局方會提供學位安排支援服務，協助他們於2028/29學年後轉到其他公營學校升讀小五和小六。 局方自3月中已聯絡所有受影響家長，解釋學校情況和提供小一學位支援服務。家長可按他們的意願，選擇同一學校網、位於長洲的其他兩間公營小學，如家長屬意按機制透過統一派位甲部選擇位於其他學校網的心儀小學，或自行覓校，教育局亦會提供適切協助。局方稱大部分受影響家長已作出選擇。

當局指，長洲的其餘兩所公營小學在各級有足夠學位應付需求，供家長為其子女選擇留在島上就讀。如有需要，教育局會盡力為有關家長安排其參加小一派位子女的兄／姊於島上同一小學就學，以方便照顧。 2023年被「派0班」 不能再選「私立小一」方案 下學年被「派0班」的小學上月底可提交「發展方案」，當中可選「合併」、開辦「私立小一」或「停辦」。惟錦江小學2023年曾被「派0班」，當時已選開辦「私小一」，翌年收生回升成功「復活」，故今次不能再選「私立小一」方案，只可選「合併」或「停辦」。