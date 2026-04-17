駕駛筆試不合格付1.2萬獲本地車牌　南亞男認罪判囚4個月

被告Basmer Hatim Hassan Awadh(28歲)，南亞裔，報稱無業，承認一項串謀詐騙罪。案情指，被告於2022年10月13日以據稱由巴基斯坦運輸部門發出的巴基斯坦駕駛執照，向香港運輸署申請免除本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。運輸署職員信以為真，故批准被告的申請，被告其後於2023年8月2日被捕。他在警誡下稱，2016年曾報考香港駕駛考試但筆試不及格，他沒有巴基斯坦駕駛執照。被告向某些人支付1.2萬元，以獲得香港正式駕駛執照。

取得駕照後曾被控超速

主任裁判官張志偉判刑時提到，被告雖然不知欺詐計劃詳情，但這不是不減輕其罪責的理由，而他是否知道其他人詐騙運輸署也非重點，法庭須考慮的只是罪行嚴重性及對公眾的影響。被告在本地駕駛考試在筆試中不合格後犯下本案，取得駕照後又曾被控超速，顯然是不應及不合資格取得駕照，即時入獄是恰當刑罰，而被告也沒有任何特殊情況，故非監禁式刑罰或緩刑並不適用本案，終判囚4個月。

案件編號：ESCC3008/2025