博愛醫院乙巳丙午年董事局交代就職典禮 丙午年主席陳國基專訪：弘善為國‧以愛為基

紮根香港逾一世紀的博愛醫院，一直恪守「博施濟眾．慈善仁愛」的宗旨。隨著博愛醫院乙巳丙午年董事局交代就職典禮早前順利舉行，新一屆董事局將在丙午年主席陳國基博士, MH, JP帶領下，共同肩負「弘善為國‧以愛為基」的年度使命。一同以博愛為根基，實踐善心與善行，將愛心化為力量，以行動回應社會所需，惠澤社群。

監誓儀式在民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP 主持下順利完成。

典禮請來醫務衞生局局長盧寵茂教授,BBS, JP和民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP擔任主禮嘉賓，監誓儀式在麥美娟局長主持下順利完成，博愛醫院丙午年董事局將繼續與香港市民同行，心繫社會所需，以行動關顧社區，與各界攜手推動香港社會服務的發展與進步，共同編織堅韌而溫暖的社會安全網，讓愛與關懷遍灑社會每一角落。

醫務衞生局局長盧寵茂教授,BBS, JP於致勉辭時指，博愛醫院自1919年成立至今逾一世紀，充份體現「博施濟眾‧慈善仁愛」的使命。至今已發展為全港其中一個最大的綜合慈善團體，除醫療外，亦涉及安老、教育、房屋及其他社會福利等不同範疇，致力為港人謀福祉。博愛亦秉持愛國愛港精神支持特區政府施政，期待新一屆董事局會繼續全力支持特區政府醫療政策發展，包括「中醫藥發展政策」。他並指博愛醫院有53個中醫藥服務單位及38部中醫流動外展醫療車，讓中醫醫療服務能真正走入社區。此外，由國家中醫藥管理局、香港衞生署及博愛醫院共同合作推行的中醫針灸戒煙服務，不但備受歡迎且功效卓越，更榮獲國家中華中醫藥學會科學技術二等獎，充分顯示博愛於中西醫結合，多元模式控煙的成就。

為應對人口老齡化，他期望博愛繼續支持政府推動基層醫療健康計劃，透過地區康健中心招募市民參與乙肝篩查、三高篩查等慢病共治計劃，讓更多基層市民受惠，有助減輕他們的經濟負擔。此外，還有繼續支持政府制定的口腔健康護理政策及行動計劃，博愛現已有4間牙科診所，包括去年投入服務的博愛醫院賽馬會基層健康牙科診所。同時，博愛亦正策劃開設兩間全新的牙科診所，對政府推行的社區牙科支援計劃相當有幫助。他相信丙午年董事局在陳國基主席的帶領下，在醫療，社會服務、安老、教育、基層住屋等其他慈善事業再創佳績。醫務衞生局則會與博愛繼續緊密合作，守護市民健康，並為國家服務。

深化中港合作 厚植家國情懷

博愛醫院丙午年主席陳國基博士

從前線醫生到加入博愛醫院董事局，並獲選為博愛醫院丙午年主席的陳國基博士則表示，博愛將貫徹愛國愛港精神，致力於全院不同服務層面厚植家國情懷，播撒國民意識的種子。他將率領董事局及管理團隊前赴內地交流考察，以推動粵港兩地深度協作，亦會透過豐富多元的國情課程、文化體驗及青年考察活動，讓年輕一代認識國家，心繫家國。於管治上博愛會繼續以誠信為本，以專業為綱，透過嚴謹制度與透明流程，加強公眾、服務使用者及所有持份者的信心；並會定期為管理團隊及員工舉辦管理專題講座，致力築牢審慎合規的防線。博愛會持續強化監察機制，於決策、採購和風險管理等環節，為機構長遠發展奠定堅實基礎。

打造「微型博愛」社區 全方位照顧住屋及生活需要 博愛全力配合特區政府「惠民生」施政重點，繼去年獲批柴灣常安街項目(涉及1,720伙)，今年再獲批啟德世運道2A及2B兩期「簡約公屋」項目（共涉7,750伙）的營運及管理合約，項目料可於今年第三季陸續落成入伙，以回應基層家庭迫切的住屋需求。博愛亦會與物業服務顧問公司合作，打造「微型博愛」社區模式，於各項目提供家庭及兒童支援、青少年發展、長者關懷、鄰里互助等服務，照顧居民衣、食、住、行以外的需要，促進居民的連結，提升社區凝聚力，提升每個家庭的生活質素與幸福感。

助市民鞏固健康根基 推動中醫針灸服務 博愛會持續拓展專業醫療服務，並會積極構建「治未病」健康防護訊息，協助市民鞏固健康根基。博愛將持續增強流動醫療網絡，增設電動外展車與電動醫療車。博愛亦致力構建「醫、教、研」三位一體的協同體系，以臨床服務為基礎，教育培訓為支撐，加強中西醫協作，開展中醫慢性病防治服務。博愛並正全力推動中醫戒煙服務標準化與國際化，並會繼續與衞生署控煙辦合作推動《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》落地實行，並計劃將指南推廣至大灣區，讓香港的中醫藥更普及，甚至可以走向世界。事實上，博愛的免費中醫針灸戒煙服務自2010年推出至今，已累積為近1.8萬名吸煙者提供約17萬次免費戒煙服務，戒煙成功率約為兩成，與西醫戒煙相若。

照顧老友記及照顧者 提供更多安老選擇 他亦提到博愛將於粉嶺開設牙科服務，以配合北部都會區發展，並繼續透過營運「元朗地區康健中心」、流動醫療車及社區藥房，以及與地區組織、學校等建立協作網絡，將服務延伸至社區每一角落。為紓緩老齡化社會及長者安老照顧的需要問題，推動銀髮樂齡生活，提升老友記的生活質素，博愛轄下的屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目，預計可於2027年首季投入運作，將提供合共1,434個安老宿位。醫院將於今年舉辦「藍地有您．共創安老新篇章」大型籌募活動，以凝聚各界力量，讓有需要獲周全照顧的長者可安享晚年。

博愛亦透過轄下長者地區中心、鄰舍中心、家居照顧服務、長者日間護理院等，讓老友記能在熟悉的社區環境中安心生活。博愛並會強化照顧者支援體系，提供專業培訓和實務指導，並會設立情緒支援服務，連結社區資源，協助獲取醫療、社福及經濟援助。博愛還提供「暫託服務」以協助照顧者紓緩壓力，平衡身心。博愛亦積極推進跨境安老服務，將安老服務網絡延伸至大灣區，推動兩地養老資源互補與經驗共享。博愛與「廣東院舍照顧服務計劃」的認可院舍「東莞市洪梅醫院護理院」合作，陳主席並希望與更多計劃認可的內地院舍合作，為本港的長者提供跨境安老的選擇。

推廣正向訊息 強化緊急應變機制 博愛亦會與學校合作，並於屬下青少年服務單位，大力推廣正向教育和禁毒訊息，更會透過網絡及實體宣傳，向廣大青少年作出宣傳，引導新世代遠離誘惑，擁抱健康正向人生。同時，受大埔宏福苑火災事故影響，為加強緊急事故應對能力，博愛將持續完善緊急援助機制，並與商界、慈善基金及專業團體合作，推動多元籌款模式，以及建立系統化危機管理機制，提升整體社區抗災應對能力。博愛亦會繼續透過大型籌募活動，例如單車百萬行、慈善跑、博愛歡樂傳萬家、武林大會、慈善高爾夫球賽同「博愛月」全港街坊年捐等，以喚起市民投入參與慈善，共建更溫暖，更健康，更共融的香港。