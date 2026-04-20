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出版：2026-Apr-20 07:30
更新：2026-Apr-20 07:30

博愛醫院乙巳丙午年董事局交代就職典禮 丙午年主席陳國基專訪：弘善為國‧以愛為基

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紮根香港逾一世紀的博愛醫院，一直恪守「博施濟眾．慈善仁愛」的宗旨。隨著博愛醫院乙巳丙午年董事局交代就職典禮早前順利舉行，新一屆董事局將在丙午年主席陳國基博士, MH, JP帶領下，共同肩負「弘善為國‧以愛為基」的年度使命。一同以博愛為根基，實踐善心與善行，將愛心化為力量，以行動回應社會所需，惠澤社群。

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監誓儀式在民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP 主持下順利完成。

典禮請來醫務衞生局局長盧寵茂教授,BBS, JP和民政及青年事務局局長麥美娟女士,SBS, JP擔任主禮嘉賓，監誓儀式在麥美娟局長主持下順利完成，博愛醫院丙午年董事局將繼續與香港市民同行，心繫社會所需，以行動關顧社區，與各界攜手推動香港社會服務的發展與進步，共同編織堅韌而溫暖的社會安全網，讓愛與關懷遍灑社會每一角落。

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醫務衞生局局長盧寵茂教授,BBS, JP致勉辭。

醫務衞生局局長盧寵茂教授,BBS, JP於致勉辭時指，博愛醫院自1919年成立至今逾一世紀，充份體現「博施濟眾‧慈善仁愛」的使命。至今已發展為全港其中一個最大的綜合慈善團體，除醫療外，亦涉及安老、教育、房屋及其他社會福利等不同範疇，致力為港人謀福祉。博愛亦秉持愛國愛港精神支持特區政府施政，期待新一屆董事局會繼續全力支持特區政府醫療政策發展，包括「中醫藥發展政策」。他並指博愛醫院有53個中醫藥服務單位及38部中醫流動外展醫療車，讓中醫醫療服務能真正走入社區。此外，由國家中醫藥管理局、香港衞生署及博愛醫院共同合作推行的中醫針灸戒煙服務，不但備受歡迎且功效卓越，更榮獲國家中華中醫藥學會科學技術二等獎，充分顯示博愛於中西醫結合，多元模式控煙的成就。

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為應對人口老齡化，他期望博愛繼續支持政府推動基層醫療健康計劃，透過地區康健中心招募市民參與乙肝篩查、三高篩查等慢病共治計劃，讓更多基層市民受惠，有助減輕他們的經濟負擔。此外，還有繼續支持政府制定的口腔健康護理政策及行動計劃，博愛現已有4間牙科診所，包括去年投入服務的博愛醫院賽馬會基層健康牙科診所。同時，博愛亦正策劃開設兩間全新的牙科診所，對政府推行的社區牙科支援計劃相當有幫助。他相信丙午年董事局在陳國基主席的帶領下，在醫療，社會服務、安老、教育、基層住屋等其他慈善事業再創佳績。醫務衞生局則會與博愛繼續緊密合作，守護市民健康，並為國家服務。

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深化中港合作 厚植家國情懷

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博愛醫院丙午年主席陳國基博士

從前線醫生到加入博愛醫院董事局，並獲選為博愛醫院丙午年主席的陳國基博士則表示，博愛將貫徹愛國愛港精神，致力於全院不同服務層面厚植家國情懷，播撒國民意識的種子。他將率領董事局及管理團隊前赴內地交流考察，以推動粵港兩地深度協作，亦會透過豐富多元的國情課程、文化體驗及青年考察活動，讓年輕一代認識國家，心繫家國。於管治上博愛會繼續以誠信為本，以專業為綱，透過嚴謹制度與透明流程，加強公眾、服務使用者及所有持份者的信心；並會定期為管理團隊及員工舉辦管理專題講座，致力築牢審慎合規的防線。博愛會持續強化監察機制，於決策、採購和風險管理等環節，為機構長遠發展奠定堅實基礎。 

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打造「微型博愛」社區 全方位照顧住屋及生活需要

博愛全力配合特區政府「惠民生」施政重點，繼去年獲批柴灣常安街項目(涉及1,720)，今年再獲批啟德世運道2A2B兩期「簡約公屋」項目（共涉7,750伙）的營運及管理合約，項目料可於今年第三季陸續落成入伙，以回應基層家庭迫切的住屋需求。博愛亦會與物業服務顧問公司合作，打造「微型博愛」社區模式，於各項目提供家庭及兒童支援、青少年發展、長者關懷、鄰里互助等服務，照顧居民衣、食、住、行以外的需要，促進居民的連結，提升社區凝聚力，提升每個家庭的生活質素與幸福感。

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陳國基主席接受專訪時指，博愛的免費中醫針灸戒煙服務備受歡迎，希望將中醫藥戒煙服務標準化及向國際推廣。

助市民鞏固健康根基 推動中醫針灸服務

博愛會持續拓展專業醫療服務，並會積極構建「治未病」健康防護訊息，協助市民鞏固健康根基。博愛將持續增強流動醫療網絡，增設電動外展車與電動醫療車。博愛亦致力構建「醫、教、研」三位一體的協同體系，以臨床服務為基礎，教育培訓為支撐，加強中西醫協作，開展中醫慢性病防治服務。博愛並正全力推動中醫戒煙服務標準化與國際化，並會繼續與衞生署控煙辦合作推動《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》落地實行，並計劃將指南推廣至大灣區，讓香港的中醫藥更普及，甚至可以走向世界。事實上，博愛的免費中醫針灸戒煙服務自2010年推出至今，已累積為近1.8萬名吸煙者提供約17萬次免費戒煙服務，戒煙成功率約為兩成，與西醫戒煙相若。

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陳國基博士指博愛希望全方位支援老友記及照顧者，助長者安享晚年。

照顧老友記及照顧者 提供更多安老選擇

他亦提到博愛將於粉嶺開設牙科服務，以配合北部都會區發展，並繼續透過營運「元朗地區康健中心」、流動醫療車及社區藥房，以及與地區組織、學校等建立協作網絡，將服務延伸至社區每一角落。為紓緩老齡化社會及長者安老照顧的需要問題，推動銀髮樂齡生活，提升老友記的生活質素，博愛轄下的屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目，預計可於2027年首季投入運作，將提供合共1,434個安老宿位。醫院將於今年舉辦「藍地有您．共創安老新篇章」大型籌募活動，以凝聚各界力量，讓有需要獲周全照顧的長者可安享晚年。

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博愛亦透過轄下長者地區中心、鄰舍中心、家居照顧服務、長者日間護理院等，讓老友記能在熟悉的社區環境中安心生活。博愛並會強化照顧者支援體系，提供專業培訓和實務指導，並會設立情緒支援服務，連結社區資源，協助獲取醫療、社福及經濟援助。博愛還提供「暫託服務」以協助照顧者紓緩壓力，平衡身心。博愛亦積極推進跨境安老服務，將安老服務網絡延伸至大灣區，推動兩地養老資源互補與經驗共享。博愛與「廣東院舍照顧服務計劃」的認可院舍「東莞市洪梅醫院護理院」合作，陳主席並希望與更多計劃認可的內地院舍合作，為本港的長者提供跨境安老的選擇。

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推廣正向訊息 強化緊急應變機制

博愛亦會與學校合作，並於屬下青少年服務單位，大力推廣正向教育和禁毒訊息，更會透過網絡及實體宣傳，向廣大青少年作出宣傳，引導新世代遠離誘惑，擁抱健康正向人生。同時，受大埔宏福苑火災事故影響，為加強緊急事故應對能力，博愛將持續完善緊急援助機制，並與商界、慈善基金及專業團體合作，推動多元籌款模式，以及建立系統化危機管理機制，提升整體社區抗災應對能力。博愛亦會繼續透過大型籌募活動，例如單車百萬行、慈善跑、博愛歡樂傳萬家、武林大會、慈善高爾夫球賽同「博愛月」全港街坊年捐等，以喚起市民投入參與慈善，共建更溫暖，更健康，更共融的香港。

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圖二 博愛醫院乙巳年董事局主席黃曉君女士分享過去一年任期的工作成果，又衷心感謝中央及特區政府、歷屆董事局前賢、董事局成員，以及社會各界一直以來的信任與支持。 0L9A3717a 0L9A3920a 0L9A3505a 0L9A4221a

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