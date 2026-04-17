海關打擊侵權卡拉OK歌曲　檢50萬元播放裝置等器材拘7人

香港海關上月16日至前日(15日)在全港多區採取執法行動，打擊經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用及售賣侵權卡拉OK播放裝置等的違法活動。行動中，海關共檢獲28套預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放裝置、四台載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機和一批影音器材，估計市值共約50萬元。
每部播放裝置預載約4萬首歌曲
海關早前根據情報分析及利用大數據系統進行網上巡查，並在版權擁有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間、酒吧及兩名涉嫌出售預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲播放裝置的網上賣家。海關人員遂採取執法行動，在全港多區，包括中環、長沙灣、紅磡、葵涌、觀塘、荔枝角、旺角、沙田、大角咀及荃灣突擊搜查14間派對房間及一間酒吧，以及突擊搜查兩名網上賣家分別位於彩虹及油塘的住宅單位，並檢獲該批懷疑侵權物品及相關器材。據了解，每部播放裝置售價約3,000元，平均預載約4萬首歌曲，約一半是本地歌曲，亦有國語及歐美歌曲。
行動期間，海關以涉嫌觸犯《版權條例》拘捕5男兩女，包括一名負責人、4名員工及兩名網上賣家，年齡介乎26歲至69歲，所有被捕人士現正保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關表示，其中一名網上賣家在社交平台上，訛稱是某播放裝置的本港官方代理，並以提供上門安裝及維修服務，但所售賣的全屬侵權作品。另一名賣家透過社交平台售賣侵權播放裝置外，亦在中環營運一間派對房間及一間酒吧，並且提供侵權卡拉OK歌曲給顧客使用。今次是首次將一個橫跨網購、餐飲業及娛樂場所一個侵權的犯罪組織成功瓦解，涉案派對房間大多採用自助形式營運，在社交平台只提供收費格目表及大概位置，直至顧客全數繳付金額後，才會提供確實的位置及大門密碼，增加海關偵查執法難度。