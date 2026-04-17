組織碎化技術治療胰臟癌　港怡醫院完成兩宗臨床試驗個案

由香港大學臨床醫學學院外科學系臨床教授兼港怡醫院肝腫瘤外科中心總監陳智仁教授，以及港怡醫院介入放射中心總監兼放射科顧問醫生劉泳恆醫生帶領的組織碎化技術研究團隊，近日順利完成首兩宗以組織碎化技術治療胰臟癌的臨床試驗個案，標誌着組織碎化技術在應用於這被視為其中一種最具挑戰性的癌症方面，取得了重要進展。

首宗個案為一名患有局部晚期胰臟癌的中年病人，胰臟頭有一個5厘米的腫瘤，其位置非常靠近膽管和血管。手術有效對準腫瘤，術後影像顯示腫瘤明顯縮小，腫瘤相關症狀（包括疼痛和壓迫症狀）也得到改善。術後兩週，血清腫瘤標記CA 19.9濃度下降超過3倍。