組織碎化技術治療胰臟癌　港怡醫院完成兩宗臨床試驗個案

由香港大學臨床醫學學院外科學系臨床教授兼港怡醫院肝腫瘤外科中心總監陳智仁教授，以及港怡醫院介入放射中心總監兼放射科顧問醫生劉泳恆醫生帶領的組織碎化技術研究團隊，近日順利完成首兩宗以組織碎化技術治療胰臟癌的臨床試驗個案，標誌着組織碎化技術在應用於這被視為其中一種最具挑戰性的癌症方面，取得了重要進展。
首宗個案為一名患有局部晚期胰臟癌的中年病人，胰臟頭有一個5厘米的腫瘤，其位置非常靠近膽管和血管。手術有效對準腫瘤，術後影像顯示腫瘤明顯縮小，腫瘤相關症狀（包括疼痛和壓迫症狀）也得到改善。術後兩週，血清腫瘤標記CA 19.9濃度下降超過3倍。
第二宗個案的患者，其胰體有一個2.5厘米的腫瘤，並伴隨多發性肝轉移。團隊在同一次治療中以組織碎化技術處理胰臟和肝臟腫瘤，屬亞洲首例。術後影像顯示，原發腫瘤及轉移病灶均有良好反應。初步臨床經驗顯示，組織碎化技術或對部分不適合進行傳統治療的患者，提供另一個新的治療選項。
港怡醫院衷心感謝李嘉誠基金會，全力支持此臨床試驗的患者名額，為推動醫療創新注入重要動力。今次的試驗只是起點，醫院將繼續突破臨床界限，致力為癌症病人探索更高質素、更安全的醫療服務。由於組織碎化技術在胰臟癌治療的應用目前仍屬研究階段，現正進行臨床試驗以評估其安全性及有效性