華富邨重建｜3幢樓住戶可遷至華樂徑接收屋邨　搬遷津貼最高約3.3萬元

房委會今日(17日)公布華富邨重建計劃第1b期的清拆及遷置安排， 由今日起至2031年3月的目標清空日期期間，華昌樓、華泰樓和華建樓的受影響住戶可於長達約59個月的通知期內，詳細安排搬遷前所需的準備，以便順利遷出單位。

鄰近作為接收屋邨的華樂徑及華富北公營房屋項目預計分別於2028及2030年開始入伙，提供合共2,243個單位，足以讓現時居於3幢樓宇約1,980個受影響住戶全部遷置入住，除保留原來社區鄰里的人情溫暖及延續居民對社區的歸屬感外，亦有助居民更快適應全新的居住環境。此外，住戶亦可選擇遷往華富邨重建計劃第1a期接收屋邨(即華景街用地)的剩餘單位，或在資源許可下遷往任何地區的回收公屋單位。