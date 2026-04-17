香港國際七人欖球開鑼日遇黃雨　啟德主場館漏水(有片)

香港國際七人欖球賽今日（17日）在啟德主場館開戰，然而在首個比賽日遇上黃色暴雨警告，期間雖然主場館已關上天幕，但仍然有雨水漏出。一連三日的年度盛事國際七人欖球賽今日在啟德主場館進行首個比賽日賽事，然而天文台下午發出黃色暴雨期間，啟德雖然已將上蓋關閉，但仍然有雨水漏出，被外國觀眾拍下。在首個比賽日，香港男女隊分別對中國及丹麥隊。

啟動上蓋防漏裝置期間 出現短暫及少量滲水

體育園方面表示，因應天文台一度發出黃色暴雨警告，園方在主場館上蓋關閉的情況下，同步啟動上蓋防漏裝置，防止雨水進入主場館。裝置啟動期間，場內曾出現短暫及少量滲水情況，但並未影響賽事進行及觀眾觀賽，而情況並非結構性或系統性問題。



園方表示，目前上蓋防漏措施已進一步加強，場館運作及安全均維持在正常水平。啟德體育園將繼續密切監察天氣及場館情況，確保賽事可在安全、有序的環境下順利進行。