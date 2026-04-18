騙案｜騙徒扮「檢控部」寄「抄封令」　附二維碼疑竊取個人資料

有網民在社交媒體上分享，出租近10年的單位，最近收到一封不屬於屋主或租客名的信，信件外觀疑似政府公函，但仔細觀察可見是冒充政府部門、偽造郵政印章，令收信人掃描二維碼（QR Code）連結，可能墮入詐騙的圈套。旺角警區亦提醒市民，慎防假冒政府信件，切勿亂掃二維碼。 假冒政府部門信件 事主在Threads發文稱：「出租咗近10年嘅單位，最近無緣無故收到一封唔係屬於屋主同租客名嘅信」，根據圖片，信封外觀與政府公函十分相似，印有「重要文件」、「私人信件、絕對保密」以及相關警告字眼，令人誤以為是政府部門的信件。其後事主發現信件的問題，令其懷疑是詐騙。

信件存在問題 事主留意到兩處問題，直言香港並沒有「檢控部」。從圖片中可見，信件左上角標註發信為「檢控部」（Prosecution Department），但香港並無「檢控部」，本港負責刑事檢控工作的主要是律政司（Department of Justice）下的刑事檢控科（Prosecutions Division）。 事主提及回覆時間十分短，在信件的郵戳日期顯示為4月10日發出，但內容要求收件者於4月17日前作出回覆。通常郵件寄送及收件所需時間，需要一至兩個工作天，換言之要收件者在極短時間內處理。 事主亦提醒，「收到信後真係定啲嚟，收到記得千祈唔好scan佢個QR code。」

旺角警區：不要隨便掃QR Code 旺角警區近日亦接獲相關反映，在社交媒體專頁表示，近期有街坊反映收到懷疑詐騙信件，這些信件偽裝成政府部門公文，內容提及「檢控部」及「抄封令」。旺角警區提醒巿民，收到可疑法律文件時，應先根據官方渠道（如政府網頁）查詢相關部門的聯絡電話，並直接致電核實；不要隨便掃描來歷不明的二維碼，防止手機被植入惡意程式或進入釣魚網站。 旺角警區提及，提醒身邊的老人家及親友提防受騙。