將軍澳公園男子疑持利刀奔跑　警方證事件屬誤會：男童手持玩具膠刀嬉戲 (有片)

【4月19日更新】新增警方回應

將軍澳街頭驚現懷疑持刀男子。網上流傳一條短片指，晚上有一名男子在將軍澳南公園內，手持利刀狀物體奔跑，期間與公園內不少兒童擦身而過，但未被旁人發現。有目擊途人將情況拍下並放上網，呼籲一眾街坊小心。

警方表示，注意到近日社交媒體流傳一段短片，顯示一名男童在將軍澳至善街一公園手持利刀，引起公眾關注。將軍澳警區特遣隊人員隨即主動展開調查，並確認事件實屬誤會。經調查，該名男童昨日(18日)晚上在公園內手持一把玩具膠刀嬉戲。將軍澳警區呼籲市民，如遇可疑人士或緊急事件，應保持冷靜，及立即致電999報案。警方會繼續密切留意區內情況，保障公眾安全。