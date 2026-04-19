將軍澳公園男子疑持利刀奔跑　警方證事件屬誤會：男童手持玩具膠刀嬉戲 (有片)

【4月19日更新】新增警方回應
將軍澳街頭驚現懷疑持刀男子。網上流傳一條短片指，晚上有一名男子在將軍澳南公園內，手持利刀狀物體奔跑，期間與公園內不少兒童擦身而過，但未被旁人發現。有目擊途人將情況拍下並放上網，呼籲一眾街坊小心。
警方表示，注意到近日社交媒體流傳一段短片，顯示一名男童在將軍澳至善街一公園手持利刀，引起公眾關注。將軍澳警區特遣隊人員隨即主動展開調查，並確認事件實屬誤會。經調查，該名男童昨日(18日)晚上在公園內手持一把玩具膠刀嬉戲。將軍澳警區呼籲市民，如遇可疑人士或緊急事件，應保持冷靜，及立即致電999報案。警方會繼續密切留意區內情況，保障公眾安全。
未知持刀奔跑動機
全長約17秒的片段可見，一名身穿黑衣黑褲、佩戴裝有攝錄鏡頭頭盔的男子，晚上在將軍澳南公園內奔跑，當中右手手持一把利刀狀的超長利器，並與身邊到場嬉戲的兒童和家長等擦身而過，惟旁人未發現危險。上載者周日凌晨表示，「澳南公園剛有戴頭盔，頭盔有前Cam青少年，手拿超長利器：剪刀/刀狂跑，請各位大人小朋友多多小心」，相信事發於周六晚上，亦未知男子持刀奔跑的動機。
不少網民都留言指感到恐慌，呼籲目擊者尋求警方協助，「應該第一時間報警」、「要馬上報警」、「好恐怖，咁樣嚇D(啲)途人」、「現在報警都好過吾(唔)報」。