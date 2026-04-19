西貢內地客紛爬樹抱樹打卡　市民勸勿爬未獲理會嘆有樹枝已折斷 (多圖)

本港郊野公園吸引內地遊客遊覽，最近更有內地人把內地流行的「抱樹文化」帶到香港，為求拍出「打卡」照片而爬樹，將整個人懸掛、如引體上升般掛在樹枝上，或直接坐在樹枝上拍照。有市民在西貢浪茄灣營地的沙灘，發現不少人都爬樹「打卡」，即使有人呼籲他們不要爬樹亦未獲理會，又稱部分樹枝已經折斷。

短裙女不惜露打底褲爬樹 從目擊市民在社交平台分享的片段，可見浪茄灣營地部分樹幹已綁有危險警告膠帶，但不少年輕內地遊客選擇無視，手腳並用爬上樹木拍照留念，更有穿短裙少女不惜露出打底褲也要爬上樹幹，坐在樹枝與大海留影。另一角度亦見有旅客以「馬騮上樹」式，雙手掛在樹枝上與背後的海景合照。目擊的市民指出，有朋友已呼籲對方「唔好搞d(啲)樹」，惟對方扮聽不到，慨嘆「有d(啲)樹枝都已經折斷了，沙灘亦有樹已經倒下」。

內地遊客爬樹的行為，引起不少網民留言表達不滿，「我自己曾經幾次行山都撞見過有大陸人爬樹/搖樹打卡，我同路過嘅行山人士都試過用廣東話+普通話叫停佢哋，但呢班唔聽人話嘅渣人只會唔理你，有啲仲會大聲夾惡鬧返你轉頭話你多事」、「真係去到邊都可以搞到寸草不生」、「唔知點解佢哋好鍾意爬樹影相」、「外國小朋友會爬樹，但係人地D(啲)樹非常粗，而且好大棵…香港D(啲)樹咁幼，根本承受唔到啲人爬上去」、「認真喺香港大，我真係未試過爬樹。」