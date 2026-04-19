新一批重點企業名單周一公布　陳茂波：鞏固連接內地與環球重要樞紐角色

逾半引進重點企業已上市

陳茂波在網誌表示，名單上有生命健康科技企業屬全球領先，它們將在港開展臨床研究，有望進一步支持香港在國際醫療研發領域的地位。新一批名單上，亦有多間企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色，讓本港創科生態更蓬勃。

政府引進重點企業辦公室之前已引進逾100間重點企業，陳茂波說多個指標均反映，有關企業正以香港作為國際科研與營運樞紐，並持續紮實推進在港發展，包括有逾半已上市、16間正籌備上市，亦有約九成已設立或正建立研發中心等，各企業合共累計實際投資達225億港元、創造逾8,000個職位等。截至上月，重點企業使用的商業和工業樓面面積合共260萬平方呎，比去年同期增長四成。