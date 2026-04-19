新一批重點企業名單周一公布　陳茂波：鞏固連接內地與環球重要樞紐角色

新一批引進的重點企業名單明日公布，財政司司長陳茂波透露，當中包括多間市值達千億港元的公司，涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等前沿領域。
逾半引進重點企業已上市
陳茂波在網誌表示，名單上有生命健康科技企業屬全球領先，它們將在港開展臨床研究，有望進一步支持香港在國際醫療研發領域的地位。新一批名單上，亦有多間企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色，讓本港創科生態更蓬勃。
政府引進重點企業辦公室之前已引進逾100間重點企業，陳茂波說多個指標均反映，有關企業正以香港作為國際科研與營運樞紐，並持續紮實推進在港發展，包括有逾半已上市、16間正籌備上市，亦有約九成已設立或正建立研發中心等，各企業合共累計實際投資達225億港元、創造逾8,000個職位等。截至上月，重點企業使用的商業和工業樓面面積合共260萬平方呎，比去年同期增長四成。
陳茂波表示，政府未來會繼續引進更多優質企業，又指透過引進境外企業和加強培育本地初創雙軌並行，香港必能加快構建更多元、更具韌性和更具國際競爭力的產業結構，在國家高質量發展大局中發揮更積極作用，並為自身經濟注入持續有力的新動能。