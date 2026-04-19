小巴一標語觸動內心 內地遊客：被香港無處不在的人文關懷感動

香港的在街頭或交通工具能夠看到不同機構的宣傳標語，這對港人而言或許是正常不過的事情。然而，對於內地遊客而言，這或許是一道令人感到溫暖的城市風景。日前有內地網民在社交平台發布了一條短片，只見一輛小巴徐徐駛過，而小巴的車身上一句「遇性優 不是你的錯」的標語。該名網民直言：「鮮少在自己的城市裡看到這麼直白又明白的文字」，當下看到的時候「內心有觸動到」，被香港無處不在的人文關懷觸動了。

該名內地網民日前在小紅書發布了一條影片，拍攝地點是中環，只見影片中拍的是一輛綠色小巴在馬路上徐徐駛過，畫面內容看似普通不過，但原來事主被小巴上的一句宣傳標語深深感動。原來小巴車身上寫着由本地一間性暴力支援機構的宣傳標語「遇性侵 不是你的錯」。事主直言，車身「上面大字帶來的衝擊力太強了」，直言很少在自己所在的城市看到這麼直白又明白的文字，「當下看到的時候內心有觸動到」。

事主又指，綠燈亮起的時候，這輛小巴就像一束光平靜又堅定的前行了；「不管怎麼樣，被知道被看見這件事，本身就是意義。」

內地網民讚賞香港動保工作 帖文引來內地網友熱議，不少網友均讚賞香港是一個有人文關懷的地方，亦紛紛分享了自己遊覽香港時所拍下的照片。有網民就分享了認知障礙電影節標語「如果有一日『你』被偷走了，你想如何被照顧？」亦有網民分享了掛在一間學校外的標語「先處理心情，再處理事情」。亦有網民表示，香港在保護小動物這一工作上也做得很好。