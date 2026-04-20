香港國際七人欖球賽煞科 球迷無懼烈日奇裝盡出

為期3日的香港國際七人欖球賽昨日於啟德體育園圓滿煞科。適逢賽事踏入50周年，決賽日入場人數眾多，南看台及二樓觀賽區一度迫爆，現場球迷興致不減，紛紛以別出心裁的裝扮參與。有球迷表示今年明顯感受到觀眾人數增多，氣氛熾熱。亦有外國球迷指，七人欖球賽已成為香港的代名詞，一想到七人賽就會想起香港。

七欖盛事於上周五(17日)開鑼，一連3日在啟德主場館上演多場競爭激烈的精彩賽事，吸引大量球迷到場觀戰。截至昨午3時，單是南看台已湧入接近5,000名球迷，主場館二樓觀賽區亦在昨午12時半便達人數上限。園方隨即啟動應急人流管理措施，要求持有一般門票的觀眾轉往五樓觀賽，並開放等候區並實施分批引導進場。三日活動有超過11.3萬名本地及海外觀眾入場。