第六批引進辦重點企業名單今公布 陳茂波︰多間公司市值達千億

政府今日將公布第六批引進辦的重點企業名單。財政司長陳茂波透露，今批名單包括多間市值達千億元的公司，其中生命健康科技企業屬全球領先，並會在港開展臨床研究，可望進一步支持香港在國際醫療研發領域的地位；又透露引進重點企業辦公室此前已成功引進逾100間重點企業。它們合共累計實際投資達225億元，創造職位逾8,000個。 陳茂波表示，新一批引進的重點企業名單，涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能、新能源材料、跨境金融基建、金融科技等前沿領域。其中的生命健康科技企業屬全球領先，它們將在港開展臨床研究；亦有多家企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色，並讓本港創科生態更蓬勃。

陳茂波

已引進企業累計投資超預期三成 引進重點企業辦公室在此前已成功引進逾100間重點企業，聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技，以及文創科技等領域。陳茂波稱，多個指標均反映這些企業正以香港作為國際科研與營運樞紐，並持續扎實推進在香港的發展，例如目前超過一半(52家)經上市，另有16家亦正在籌備；約90%(89家)已設立或正建立研發中心；四分三(76家)已在港設立全球或地區總部。 陳茂波指，這些企業累計實際投資達225億元，較預期高逾三成，已創造逾8,000個職位。大部分落戶企業亦已與本地大學和科研機構展開合作，促進本港產學研更緊密合作。截至3月，重點企業使用的商業和工業樓面面積合共260萬平方呎，比去年同期增長四成，反映他們在港的研發、生產及營運活動正持續擴張。

馬時亨︰中東局勢 香港應轉危為機 另外，中東局勢持續緊張，外圍環境未明。貿發局主席馬時亨指，戰事令全球經濟前景帶來負面影響；雖然本港與中東貿易近年增加，但佔整體比例仍較小，故影響有限。他又指，「中東以前有些地方，別人說好像瑞士那麼穩妥，現在不是了、飛彈橫飛」，香港應轉危為機，吸引更多資金、人才來港，以鞏固金融中心地位。 貿發局早前推出「出海全球通」，轄下51個辦事處為內地企業提供支援。馬時亨稱，相信十五五規劃出台後，內地企業會有新一輪「出海」浪潮，本港要把握機遇，可以為內地企業提供會計、稅務、金融等專業服務，以發揮香港超級聯繫人及超級增值人的角色。