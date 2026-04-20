大埔宏福苑五級火｜今日有78戶登記上樓執拾　卓永興：禁止傳媒為採訪上樓

宏福苑7座受災樓宇的居民今日起可分批上樓收拾，今日有宏新閣78戶、約270人登記上樓。政務司副司長卓永興指在實際環境許可下，居民可在3小時內上落多於一次。

卓永興及4名局長今早視察上樓安排的準備情況後會見傳媒，卓永興表示政府高度重視今次安排，是一件大事，今日出動逾1,000名人，包括警員、民安隊、消防處、關愛隊成員等。為確保居民安全，已為他們配備安全裝備，並由警員或民安隊陪同上落樓。如居民離開後，仍覺得心情未平伏，可以聯絡一戶一社工，安排社署社工或臨床心理學家作心理輔導。