大埔宏福苑五級火｜今日有78戶登記上樓執拾　有人身體不適被抬上擔架送院

宏福苑7座受災樓宇的居民今日起可分批上樓收拾，今日有宏新閣78戶、約270人登記上樓。政務司副司長卓永興指在實際環境許可下，居民可在3小時內上落多於一次。 卓永興及4名局長今早視察上樓安排的準備情況後會見傳媒，卓永興表示政府高度重視今次安排，是一件大事，今日出動逾1,000名人，包括警員、民安隊、消防處、關愛隊成員等。為確保居民安全，已為他們配備安全裝備，並由警員或民安隊陪同上落樓。如居民離開後，仍覺得心情未平伏，可以聯絡一戶一社工，安排社署社工或臨床心理學家作心理輔導。

每層會有警方或民安隊駐守，提供即時協助。保安局局長鄧炳強指如上樓人士有身體不適，醫療輔助隊可提供進一步協助，在場另有消防員、救護員，還安排了幾架救護車候命。鄧炳強指駐守人員會作人性化處理，見到居民有需要，可以幫忙的一定會幫。《am730》記者在現場所見，下午有上樓人士因身體不適，被抬上擔架送院治理。

卓永興指在早前公布上樓安排後，仍然在思考如何更切合居民需要，而作出幾項調整。如實際情況許可，居民可在3小時內上落樓多過一次。當局沒有為上樓次數設限，亦理解居民執拾時有機會稍為超時，但要為下午另一場上樓安排清場，希望大家遵守規定。 當局將提供的免費接駁巴士及的士上車區，移入警方封鎖線內，接近各座大廈以減省居民步行距離，早些回程。房屋局在大廈內每隔一層的電錶房加設臨時廁所，並無沖水系統，一袋袋的排泄物裝滿了後，會由清潔工人幫忙棄置。

禁止傳媒為採訪上樓 有些居民向當局反映獲記者聯絡，希望加入上樓名單。卓永興引述居民對此感到擔心，認為上樓執拾及道別屬私人時刻，希望在不受干擾下安靜進行。他呼籲傳媒勿為採訪上樓，若當局發現，會禁止記者上樓。 有不同機構指按政府最新指示，宣布取消義工上樓及貨車接載服務等。勞工及福利局局長孫玉菡回應今日的主要行動是協助上樓居民執拾物品，當中最多4人上樓，一戶一社工會聽大家的意見，可幫忙登記其他人上樓，例如是上樓幫忙執拾的義工。他強調最重要是順利妥當，令居民好好地回家執拾，再順利落樓。