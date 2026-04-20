銅鑼灣兩司機街頭爭執互毆齊被捕 一人為休班警准保候查(有片)

銅鑼灣有人在街頭打鬥，周日（19日）中午12時許，警方接報指兩名男司機因駕駛問題，於駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期對開大打出手。警員到場調查，以涉嫌在公眾地方打鬥拘捕一名29歲姓吳男子，另外亦以普通襲擊及在公眾地方打鬥拘捕一名25歲姓陳男子。前者頭、身及手部受傷，後者手及腳受傷，另吳男的女性朋友腳部受傷，俱被送往律敦治醫院治理。 警方表示，29歲男子為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。消息指他屬於西區警區，未有被停職。

社交平台流傳兩段影片，一名身穿白色衫的男子與一名綠衣男在銅鑼灣廣場二期對開的街頭扭作一團，白衣男手持電筒爆粗：「X你老母臭X」。綠衣男的同行女性朋友企圖拉走白衣男，但白衣男未有理會，繼續揮舞電筒。綠衣男施過肩摔將白衣男撻落地，導致3人一同失去平衡。在場有途人上前按住白衣男奪走其手電筒，阻止他施襲。 另一條片是打鬥結束後拍攝，綠色男頭部流血與女性朋友站在欄杆旁邊，白衣男坐於地上，拖鞋飛脫。一名黑衣男控制場面，按住白衫男膊頭，指向路邊呼問：「呢個袋邊個㗎？」及後黑衣男與一名男途人扶起白衣男，並稱「過嗰邊！抬高手！唔好郁呀下！」片段就此結束。

疑因駕駛態度問題落車爭執 據了解，吳男駕駛私家車沿駱克道往銅鑼灣方向行駛，至堅拿道天橋下方時，陳男駕駛一輛掛有粵港牌的七人車從堅拿道天橋左轉入駱克道，吳男響咹示意。兩車其後駛至駱克道與波斯富街交界、銅鑼灣廣場二期對開後，疑因怒氣未消落車爭執，其間陳男向吳男的女性朋友潑水，吳男護花心切出手推撞，二人爭執期間有人取出一支25厘米長的手電筒當武器。 警方表示經初步調查後相信二人曾因瑣事爭執，陳男疑向吳男的女性朋友潑水，並以25厘米長的手電筒襲擊吳男，二人期間發生肢體碰撞。吳男涉嫌在公眾地方打鬥，陳男涉嫌普通襲擊及在公眾地方打鬥被捕，他們已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。案件交由灣仔警區重案組跟進。吳男為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。