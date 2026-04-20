五一黃金周︱入境處料98萬內地旅客湧港 按年增7%

五一黃金周將至，政務司司長陳國基今日（20日）主持跨部門工作小組會議，統籌內地勞動節黃金周（5月1日至5日）接待旅客工作。當局估計黃金周期間將有約98萬內地旅客訪港，按年增加7%。

入境事務處估算，黃金周期間約有98萬內地旅客經各海、陸、空管制站入境，較去年同期增加約7%。旅遊業監管局則估計，屆時將有約770個內地旅行團入境，已提醒業界盡量分散入境時間，並協調景點做好人流管理。為應對預期增加的客流，各口岸部門將減少前線人員休假，彈性調配人手，並於5月1日至5日啟動跨部門聯合指揮中心，實時監察口岸情況。

運輸署已聯繫各營辦商加強服務，港鐵東鐵綫將於4月30日至5月5日加密班次。連接邊境管制站的交通亦會加強，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）在高峰時段，班次將分別加密至最密約一分鐘及兩分鐘一班。