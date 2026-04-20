調查指逾七成家長憂慮子女成長　最擔心情緒健康沉迷電子產品

現代家長不易做。有調查發現逾七成受訪家長對子女成長感到憂慮或非常憂慮，最擔心的項目為情緒健康，其次是沉迷電子產品、自信心不足和學業成績等，調查另發現近半受訪家長的壓力，來自子女情緒起伏大及難溝通。負責調查的機構認為，面對人工智能(AI)世界的來臨，家長更應放手，讓子女在大自然培養自主學習動力。

社企「小島學園」近日進行家長對子女成長擔憂指數調查，訪問逾120名育有幼稚園至中四以上子女的家長參與。調查結果顯示，有72%家長對子女成長感到憂慮，甚至非常憂慮並焦慮，尤以小學組家長憂慮分數最高，5分滿分中達到4.69分。調查揭示，有六成六家長最擔心子女的情緒健康，其次是五成二家長最擔心子女沉迷電子產品、四成四最擔心自信心不足，以及38%家長擔心學業成績、31%擔心自理能力等。