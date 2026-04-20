調查指逾七成家長憂慮子女成長　最擔心情緒健康沉迷電子產品

現代家長不易做。有調查發現逾七成受訪家長對子女成長感到憂慮或非常憂慮，最擔心的項目為情緒健康，其次是沉迷電子產品、自信心不足和學業成績等，調查另發現近半受訪家長的壓力，來自子女情緒起伏大及難溝通。負責調查的機構認為，面對人工智能(AI)世界的來臨，家長更應放手，讓子女在大自然培養自主學習動力。
社企「小島學園」近日進行家長對子女成長擔憂指數調查，訪問逾120名育有幼稚園至中四以上子女的家長參與。調查結果顯示，有72%家長對子女成長感到憂慮，甚至非常憂慮並焦慮，尤以小學組家長憂慮分數最高，5分滿分中達到4.69分。調查揭示，有六成六家長最擔心子女的情緒健康，其次是五成二家長最擔心子女沉迷電子產品、四成四最擔心自信心不足，以及38%家長擔心學業成績、31%擔心自理能力等。
調查指，大部分家長認為個人壓力主要來自孩子情緒起伏大及難溝通，佔整體48%，其次是三成四家長覺得主要源自「經常爭拗用手機及打機時間」。大部分受訪家長均認同比起學業成績，更在意子女的心理健康和自信，以及孩子遇到挫折時未必頂得住壓力等。
小島學園由知名教育家、陳校長免費補習天地創辦人陳葒在2015年創辦，近日將項目交由親子教育專家鄧明儀帶領的團隊負責。小島學園校長鄧明儀指，很反對香港教育制度的催谷、功課、背誦和測考，認為這些對未來無法預測的職業沒有用，反而造成子女壓力及家長憂慮。面對AI世界來臨，她建議家長更應放手讓子女走出冷氣房並遠離電子產品，從大自然的「無牆課室」培養自主學習動力、自理力、解難力、溝通及協作力、抗逆力和創造力等。
今年暑假小島學園將舉行3個項目，參加的兒童可在位於大嶼山大浪村的「小島」，徹底放下電子屏幕體驗真實解難過程，包括學習種菜，紮營、鋸木生火、急救和洗衣服等生活自理。