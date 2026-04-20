大埔宏福苑五級火｜攜工具上樓執拾 宏新閣居民：已調節心情 冀取回具紀念價值物品

宏福苑7座受災大廈居民即日起可收樓執拾物品，首批開放宏新閣。居於宏新閣的居民陸續上樓執拾物品，有居民帶同工具上樓，擔心「燒得嚴重」的地方可能會用得上。居住在宏新閣5樓的雲姐同丈夫及兩個兒子下午上樓，她表示收到相片看到門沒有被燒，但「入面黑鼆鼆」未能看清。對於上樓會否擔心體力不足，她就表示「體力就應該夠嘅，腳力唔夠」，事前有練習過一次行樓梯。她冀取回文件、屋契及結婚證等。 吳先生住在4樓，他表示自己在上樓前準備了膠袋、環保袋及保護裝備包括腳套、手套和頭盔等。雖然申請了4人上樓，但受社工通知只能兩個入單位。他表示，希望能取回貴重物品和有紀念價值的東西。對於會否擔心有失竊情況，他就表示雖有擔心，但「控制唔到就盡量唔去諗」。談到回家的心情，他稱距離火災已過了一段時間，「都調節咗心情，睇吓上到去咩情況，攞到就攞，攞唔到就平常心對待。」

居民再申請上樓 讓雙親回家看看 居於3樓的戴小姐為第一批入住的居民，在宏福苑居住40多年，與爸爸媽媽妹妹同住。她看相片得知單位已嚴重損毁，木傢俬全被燒，只剩下灰、鐵架及已損毁的冷氣機，「道牆都冇埋」。她表示早前已得知客廳可以入兩個人，房間則只能進一個人，她直言主要想看看能不能取回金器等，但亦預料「冇咩可以拎到」，希望可以清理單位，之後會申請再上樓，讓兩老回家看看。 居民鍾先生表示單位損毀情況較輕微，所以多數重要物品都可以取回，包括電腦、結婚證書等，他表示電腦內有兒子幼時的照片，但未知是否能開機。此外，他亦取回兩幅掛畫，遺憾的是「遊戲機浸晒石灰水」，已不能開機。

居民再申請上樓 讓雙親回家看看 居於3樓的戴小姐為第一批入住的居民，在宏福苑居住40多年，與爸爸媽媽妹妹同住。她看相片得知單位已嚴重損毁，木傢俬全被燒，只剩下灰、鐵架及已損毁的冷氣機，「道牆都冇埋」。她表示早前已得知客廳可以入兩個人，房間則只能進一個人，她直言主要想看看能不能取回金器等，但亦預料「冇咩可以拎到」，希望可以清理單位，之後會申請再上樓，讓兩老回家看看。 居民鍾先生表示單位損毀情況較輕微，所以多數重要物品都可以取回，包括電腦、結婚證書等，他表示電腦內有兒子幼時的照片，但未知是否能開機。此外，他亦取回兩幅掛畫，遺憾的是「遊戲機浸晒石灰水」，已不能開機。

妻子不良於行 丈夫獨上樓 嘆回家如乞求 雖然首批僅開放宏新閣，但有其他大廈的居民提前到場視察。66歲宏仁閣居民李生將於23日上樓，他昨提早到場了解流程。他稱暫時未知道單位情況，只收到社工傳送的門口照片，形容家裡是「total loss」，所居住03的單位應該「燒晒」。因他居住在20多樓，不良於行的妻子難以上樓，預料只有他一人上去收拾。他感慨現時只能每日到處跑，準備上樓物資，「我好想問下大家一樣嘢，我而家返去我屋企都要咁卑微。我返去我屋企屬於我自己嘅地方咋喎，都要咁卑微，好似向佢乞求咁樣。」他不解「如果我上咗樓之後你用香港邊一條法例趕我走呢？嗰間屋係我㗎喎？我係咪有權逗留喺我間屋企呢執拾我自己啲嘢呢？」

住在宏道閣頂層31樓的68歲關先生亦提前到場了解情況，他表示暫時預想到收拾的情況，最擔心「點樣捱上去」，現時每天練習行樓梯，目前行9層就要「抖一抖」。他希望能取回父母神主牌、照片等，「其他嘢都唔考慮，相機攝錄機嗰啲可以唔要都得啦，重嗰啲嘢都攞唔到。」 妻子於火災時逐家拍門捨身救5命、居住宏泰閣17樓的葉先生預料下月上樓。他直言：「唔樂觀，我個單位唔樂觀，因為我淨係睇到門口張相，入面都有啲鐵頂住，具體都要上到去先知」。他表示社工有提醒單位內被攔帶攔着的區域較危險，盡量不要進去。他直言上樓時「花我一定會帶」，又表示「所有能夠帶走嘅都帶走，除咗大件嘅唔會諗住帶，最主要都係啲有紀念價值嘅嘢，始終喺度都咁多年，每一樣嘢都係對於我哋嚟講係好有價值，唔係講緊物質。」