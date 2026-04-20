渠務署引入「水沖沖」「抓抓仔」減管道淤塞增防洪能力

香港夏天便踏入雨季，渠務署指，為應對即將來臨的雨季，署方已做好應對準備，已完成巡查及清理240個容易淤塞地點，完成清理主要河道和排水渠的淤泥及雜草；並為緊急事故控制中心人員，進行逾50場演練及系統測試等。除現有吸水機械人外，今年亦加入新成員——智能渠管高壓水沖機械人「水沖沖」和智能渠管清淤機械人「抓抓仔」，協理清理渠管，提升應對極端天氣的能力。

緊急應變隊伍將最高可動員200隊的編制恒常化

渠務署長莫永昌指，去年渠務署緊急事故控制中心啟動15次，全年水浸宗數為114宗；去年超強颱風「樺加沙」襲港期間，緊急應變隊伍增至200隊，今年將最高可動員200隊的編制恒常化，確保在惡劣天氣下，能有效處理可能出現的水浸情況。