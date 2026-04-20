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出版：2026-Apr-20 23:11
更新：2026-Apr-20 23:11

渠務署引入「水沖沖」「抓抓仔」減管道淤塞增防洪能力

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香港夏天便踏入雨季，渠務署指，為應對即將來臨的雨季，署方已做好應對準備，已完成巡查及清理240個容易淤塞地點，完成清理主要河道和排水渠的淤泥及雜草；並為緊急事故控制中心人員，進行逾50場演練及系統測試等。除現有吸水機械人外，今年亦加入新成員——智能渠管高壓水沖機械人「水沖沖」和智能渠管清淤機械人「抓抓仔」，協理清理渠管，提升應對極端天氣的能力。

緊急應變隊伍將最高可動員200隊的編制恒常化

渠務署長莫永昌指，去年渠務署緊急事故控制中心啟動15次，全年水浸宗數為114宗；去年超強颱風「樺加沙」襲港期間，緊急應變隊伍增至200隊，今年將最高可動員200隊的編制恒常化，確保在惡劣天氣下，能有效處理可能出現的水浸情況。

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引進多款機械人

除加強前線防洪部署，渠務署近年積極引進科技，目前共有14部吸水機械人，包括10部「龍吸水」及4部「小禹」系列機械人，在2025年雨季期間累計出勤超過2,600小時，大部分水浸個案可於一至兩小時內完成處理。今年加入「新成員」，包括可以沖走渠道內雜物的智能渠管高壓水沖機械人「水沖沖」以及夾走沙井雜物的智能渠管清淤機械人「抓抓仔」，協助工程人員定期清理渠管，減少淤塞。莫永昌指，相關機械人體積小靈活輕巧，在狹窄環境內可大派用場，並指「它是充電式，不需要入油，所以燃油對於這兩部機器完全沒有影響。」同時引入氣味管控機械人「新氣象」、熱水解處理技術及厭氧氨氧化(紅菌)技術，提升環保效益與資源回收能力。

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研發綜合數碼平台「智慧渠務一張圖」

渠務署自行研發的綜合數碼平台「智慧渠務一張圖」，結合渠務署多個資訊系統的關鍵數據，包括廠房建築資訊模擬(BIM)、地下設施管網、緊急應變及水文資訊，並整合來自天文台、地政總署及運輸署等部門的數據。莫永昌表示，平台可一圖盡覽多個政府部門的數據，做到「一個平台、N個應用」，亦可顯示水浸個案地點及緊急應變隊伍分布等，署方可在容易受水浸影響地區，提前部署，以及在惡劣天氣時快速應對。

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已運作超過50年的石湖墟污水處理廠，將改建為「石湖墟淨水設施」。

石湖墟污水處理廠將改建

已運作超過50年的石湖墟污水處理廠，將改建為「石湖墟淨水設施」。署方指，該廠每日的污水處理量由10.5萬立方米將增至每日19萬立方米，並將污水處理水平提升至三級標準。

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