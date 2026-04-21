SKYTOPIA遊艇港灣擬設500泊位 一半可泊30米以上巨型遊艇

「機場城市」SKYTOPIA的遊艇港灣項目正式啟動，機場管理局正邀請全球遊艇、酒店、水上活動業界提交意向書。機管局表示，項目提供500個泊位，將成為全港最大型的遊艇泊位設施，一半可停泊超過30米長的巨型遊艇，料首階段約70個泊位將於2028年建成，除遊艇泊位外，亦設海灣度假酒店、水上娛樂活動區。

遊艇港灣為SKYTOPIA的其中一個核心發展部分，所佔水域及土地共200公頃，包括提供約500個遊艇泊位，一半可停泊超過30米長的巨型遊艇，部分可泊100米至120米長的超級遊艇；相連遊艇碼頭的海灣度假酒店佔地1.2萬方米，提供客房逾300個，其中九成有海景，亦有餐廳和適合進行休閒活動的海灣長廊，以及100公頃水域用作水上遊樂活動區等。

機管局商務執行總監陳正思指出，本港約有1.2萬艘註冊遊艇，90艘是30米以上的超級遊艇，超級遊艇數目亞洲第二，惟合資格泊位只有4,000多個，市場需求非常大。遊艇港灣內泊位除長期租用，也有短期供旅客臨時停靠及包租船隻使用。就預計接獲意向書數量，她形容愈多愈好，亦樂意聽取外界意見，至於項目會批予一個或多個承包商等則未有定案。