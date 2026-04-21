渠務署完成清理240高風險地點防水浸 增「水沖沖」「抓抓仔」減淤塞

「夏天，為大地帶來雨水。疏導雨水，需要暢通的渠道。」渠務署指，雨季將至，已完成巡查及清理240個容易淤塞地點，將200隊全港緊急應變隊伍恆常化，處理可能出現的水浸情況；除現有吸水機械人外，今年亦加入新成員——智能渠管高壓水沖機械人「水沖沖」和智能渠管清淤機械人「抓抓仔」，協理清理渠管，提升應對極端天氣的能力。

渠務署長莫永昌指，天文台預測今年總降雨量為2,100毫米至2,700毫米，屬正常水平，熱帶氣旋則有4至7個；為應對即將來臨的雨季，署方已做好應對準備，包括巡查及清理240個容易淤塞地點，完成清理主要河道和排水渠的淤泥及雜草；並為緊急事故控制中心人員，進行逾50場演練及系統測試等。