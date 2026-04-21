ESG 概念結合潮流「劇本殺」 跨界打造首創共融舞台劇《七夜：帷幕昇起》

ESG（環境、社會及管治）理念近年成為企業發展的核心，但如何將抽象的報表數據轉化為觸動人心的體驗？由 Miracle Generations 主辦、Eventizer 協辦的全港首創 ESG 劇本殺舞台劇《七夜：帷幕昇起》，日前於東九龍文化中心圓滿落幕。活動成功打破傳統公益活動的框架，將時下年輕人熱捧的「沉浸式推理」與可持續發展理念深度結合，在社群媒體及業界引起廣泛關注。 綠色科技驅動ESG創新 TrustsTech以充電基建連結社會價值 今次活動最大的特色在於其創新的社會參與方式，現場安排來自不同背景的參與者組成解謎小組。在長達數小時的燒腦推理中，參與者透過共同破解難題，建立起緊密的隊友關係，完美體現了ESG中社會責任（Social）的核心價值，讓年輕一代在團隊協作中獲得前所未有的成就感。

鑽石贊助商TrustsTech信誠科技工程（香港）有限公司聯合創辦人及總監陳文財先生表示，公司一直積極推動具創意的 ESG 活動，期望透過多元形式實現企業、員工、公眾及受惠機構的「多贏」局面。TrustsTech作為專注電動車充電基礎設施的綠色科技企業，致力提供由專業顧問、電力工程設計、安裝，以至收費及管理平台的一站式服務，協助屋苑、商場及停車場全面升級充電配套，推動香港邁向低碳未來。 他強調，今次結合劇本殺與舞台劇的嶄新ESG活動模式，正好呼應公司追求創新與年輕化的發展方向，亦體現企業如何將可持續發展理念融入社會參與之中，同時亦作為提升員工凝聚力與溝通協作的企業活動。未來，TrustsTech將持續參與多元化的環保與ESG項目，以科技力量守護香港的綠色未來。

綠色劇場注入低碳 DNA 建築管理融入管治思維 除了社會共融，活動亦將環保（Environmental）與管治（Governance）精神貫徹始終。劇場實踐「綠色劇場」概念，嚴選可回收循環物料製作道具，並結合 AI 科技影像技術，以光影虛擬景觀減少傳統實體搭建，大幅減少碳足跡。 銀贊助商信誠營造工程有限公司技術董事鄒永祥先生分享指，公司本身在建築維修業務中已嚴格執行能源效益標準，例如選用環保建材及節能照明系統，並需通過機電署的數據計算以符合政府規定。他強調，公司深信「取之社會，用之社會」，贊助這類將企業合規管治與邏輯推理結合的舞台劇，能引導參與者反思工作環境安全與企業管治的緊密關係。

《七夜：帷幕昇起》透過8種截然不同的劇情結局，將玩家推向資源分配與道德抉擇的十字路口，讓參與者親手推開屬於他們的未來，完成一場ESG精神的真實演練。活動部分收益將撥捐循道衛理楊震社會服務處，用於支持弱勢社群及共融教育。這種結合科技、娛樂與社會價值的創新模式，不僅為「商界展關懷」提供了全新思路，更成功讓 ESG 理念由冷冰冰的數據，轉化為能觸動大眾心靈的生活體驗。

Eventizer 行政總監Daisy Chow指出，「劇本殺 x 舞台劇」的跨界嘗試打破了傳統劇場的線性單向模式 。她認為這種「沉浸式公益」能讓玩家不再是旁觀者，而是掌握命運的決策者，透過社交互動與思考，在八種結局中推開屬於他們的未來，將 ESG 精神轉化為觸動心靈的價值體驗。

Eventizer CEO 行政總監Daisy Chow表示，「劇本殺 x 舞台劇」的跨界嘗試打破了傳統劇場的線性模式，讓玩家透過社交互動與決策，將硬道理轉化為觸動心靈的ESG價值體驗。