【繞場一週】馬會獨家贊助《馬到功成》　香港首映先睹為快

作為愛馬之人的Jessie，上星期五出席了《馬到功成》電影香港首映禮。 這部創新巨幕電影鉅製展現了馬的非凡能力，適逢今年馬年，馬會特別獨家贊助這電影，作為馬會馬年系列活動之一。當晚馬會更邀請了「共創明『Teen』」計畫的校友 、友師、學員出席首映禮，觀賞電影的3D版本。 《馬到功成》是首部以中國生肖動物為主題的電影，由曾經贏得艾美獎的自然歷史紀錄片導演馬克布朗羅（Mark Brownlow）執導，聯同中國頂尖團隊傾力打造，以內蒙古錫林郭勒盟大草原為主要場景，跨越亞洲、歐洲、中東和美洲，並由中國中央電視台領銜出品，亦是央視2026「大片看總台」紀錄片佳作之一。

電影拍攝歷時三年，講述八歲內蒙古少女珠拉與她的蒙古馬「兔來」共同踏上18公里耐力賽的成長之旅，巧妙串聯世界極具代表性馬匹的生命史詩。最令Jessie讚嘆是，電影結合8K超高清技術與馬背攝影系統，讓觀眾仿彿置身馬背，隨著馬匹奔馳，心跳也跟著加速；加上電影動人的情節，深深感受到人馬間的深厚情誼，以及馬兒敏捷、勇敢和不羈的特質。

「共創明『Teen』」學員受啟發 當晚不少獲邀出席首映禮的「共創明『Teen』」計畫校友 、友師、學員，看後都拍案叫絕。有學員分享電影講述的馬匹故事，啟發她在面對任何困難時，不要因為害怕而放棄；應該保持心中熱情、信賴身邊的人，並堅定向前，就能做到馬到功成。事實上，馬象徵激情、活力和躍進，正好與他們所展現的特質一樣，為更美好的未來而奮鬥。 Jessie知道，《馬到功成》在馬會支持下，已先後在上海、廣州及倫敦舉行首映； 在香港的首映禮後，馬會將安排放映專場予不同的合作夥伴及團體欣賞，體現馬會在推動青年發展及社區參與的角色。電影未來將於全球 100 多個國家及地區播放。

同時，馬會在內地是電影的獨家公益支持方，支持電影未來三年在全國各地上映，包括日前在第十六屆北京國際電影節科技單元暨中國科學技術館特效電影展映活動期間舉行特別展映活動。Jessie期待更多觀眾，特別是年輕人能透過這部電影感受馬匹的魅力，並從中有所得著。

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