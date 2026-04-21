鍾培生對林作拳賽遭盜播索償 高院判前DJ凌志灝賠175萬

「百億富三代」鍾培生2021年舉辦《培生擂台：無敵盃2021》，與KOL林作上演拳擊對賽，鍾僅供其YouTube頻道「培生培心」的高級會員觀看，惟及後發現網上不少轉載片段供免費觀看。鍾培生及旗下公司翌年入稟指該頻道的高級會員、前新城DJ凌志灝侵權非法上載影片，索賠逾5,152萬元。高等法院聆案官林澤銘周一（20日）頒下判決，指其初步索償金額嚴重誇大，拳賽只為頻道增加781名高級會員，凌已兩日內刪除侵權影片，沒任何金錢得益，最終下令凌需就侵權行為向鍾一方賠償175萬元，另需支付約29萬元訟費。

鍾一度索賠5152萬 官指嚴重誇大

鍾培生為香港電子競技有限公司創辦人、行政總裁及董事，2013年起經營YouTube頻道「培生培心」，設有兩級會員制度，普通會員月費25元，高級會員月費800元。2021年9月18日，鍾培生舉辦《培生擂台：無敵盃2021》，活動包括6場拳擊比賽及音樂表演，最為矚目是鍾培生對林作的拳擊對賽，鍾培生以加密形式在網上直播活動，僅供其頻道之高級會員專享。

原告香港電子競技有限公司及鍾培生，2022年入稟指身為高級會員的被告凌志灝非法直播並上載《培生擂台：無敵盃2021》的拳擊比賽及音樂表演影片，凌在賽事結束後將三段總長約2小時的賽事片段上載至網上，在13小時內吸引9.2萬人免費觀看，按觀眾人數乘以全額會員訂閱利潤560元計算，原告最初向凌志灝索賠5,152萬元，其後多次修訂索償金額至160萬至545萬港元不等。