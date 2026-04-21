黎智英案｜律政司入稟申充公黎逾1.2億財產 包括獲退還200萬罰款

壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，今年2月被判囚20年。政府月初入稟高院申請充公黎智英的罪行相關財產，案件排期於7月8日開庭處理。律政司要求法庭充公黎智英名下17間公司股份，當中兩間公司股份估值約7139萬元，另要求充公黎智英銀行帳戶內近3230萬元，罪行相關公司帳戶內約1211萬元，黎牽涉的刑事案保釋金1000萬元、黎早前就科技園欺詐案上訴得直後可退還的200萬元罰款，黎智英轉名予陳梓華之公司戶口內的8萬元，合共逾5649萬元。

7月8日開庭處理

原告為律政司司長，被告為黎智英。入稟狀指明黎智英現羈押於香港赤柱監獄，要求頒令充公黎智英持有、擁有和控制的相關財產，包括黎個人和相關公司在多個銀行戶口內的總結餘。其中涉及黎個人持有的戶口，共涉15個，總結餘合共3229.8萬多元。至於黎相關公司共涉17間，涉及47個戶口，總結餘合共為1211.4萬多元。

此外，律政司要求充公黎持有多間公司的股份，或相關公司股東持有的股份，共涉及17間公司。17間公司中部份由黎智英持有，亦有公司由黎和他人持有。在入稟狀中，律政司司長列出黎在Comitex Holdings Limited和Comitex Knitters Limited兩間公司持有的股份，其相關估值分別為7.3萬多元和7131.4萬元。