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出版：2026-Apr-21 16:26
更新：2026-Apr-21 16:26

銅鑼灣髮型屋玩噴霧搶火 整蠱同事險樂極生悲 消防交警跟進

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銅鑼灣邊寧頓街一間日系髮型屋早前在社交平台上載一條在髮型屋內玩火影片。(影片截圖)

銅鑼灣邊寧頓街一間日系髮型屋早前在社交平台上載一條在髮型屋內玩火影片。(影片截圖)

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社交平台近日流傳一段有人在髮型屋內玩火的影片，惹來網民聲討。銅鑼灣邊寧頓街一間日系髮型屋早前在社交平台上載一條影片，一名自稱為該髮型屋CEO的男髮型師在片中稱：「返工返到燒咗間舖」。他以文字表示：「諗住趁同事噴spray（噴霧）就點火prank（整蠱）佢嚇下佢，點知爭啲燒咗間鋪（舖）」，又指「完全冇諗過咁大鑊」。該名髮型師與同事分別一人用噴霧噴向一個假髮，一人用火機點火，造成噴火效果，惟意外令假髮起火，在場人士急忙用滅火筒將火撲熄。片段目前已下架，但事件引來網民嘩然，斥當時場內有顧客，行為如同縱火，亦未汲取大埔宏福苑火災教訓。消防處回覆《am730》查詢表示，有關懷疑縱火行為，已轉交警方跟進。

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引燃練習用公仔人頭

片段開始時，一名髮型師在上班時計劃整蠱同事，趁對方噴髮型噴霧時點火，詎料火機搭配噴霧後突然噴射火焰器，引燃旁邊一個練習用的公仔人頭，在場人士見狀大叫：「X街X街！」隨即用滅火器撲火。片中人士以文字稱向當日在場客人及同事致歉，並指「以後唔亂玩」。

影片惹來網民聲討，有人留言斥責：「今日放工睇宏福苑聽證會報道……下一秒就睇到呢個，成個人嬲到震」，指摘對方竟敢在「銅鑼灣鬧市大廈室內蓄意縱火」，聲言已就事件向消防處舉報，亦有人稱「真心建議唔好去，分分鐘整個頭整到命都無」、「係人都知噴髮膠加火，猶如火槍一樣，真係無腦㗎喎！」、「髮型屋咁多化學野都夠膽玩火」。

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遮偵測器滅火筒缺年檢 將提檢控

消防處回覆《am730》查詢表示，本月16日接獲銅鑼灣邊寧頓街13號商業大廈內一間髮廊懷疑「過量儲存危險品」及「消防裝置及設備失效」投訴，翌日派員巡查後並未發現該店舖過量儲存危險品，同時對大廈的火警警報系統及消防栓／喉轆系統進行功能性測試，結果確認相關裝置均操作正常。然而巡查中發現該店舖內有火警偵測器被物件遮蓋，及滅火筒未備有效消防年檢證明。故此已向相關店舖負責人發出「消除火警危險通知書」，並就缺乏年檢事宜提出檢控，而有關懷疑縱火行為已轉交警方跟進。

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