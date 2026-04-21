銅鑼灣髮型屋玩噴霧搶火 整蠱同事險樂極生悲 消防交警跟進

社交平台近日流傳一段有人在髮型屋內玩火的影片，惹來網民聲討。銅鑼灣邊寧頓街一間日系髮型屋早前在社交平台上載一條影片，一名自稱為該髮型屋CEO的男髮型師在片中稱：「返工返到燒咗間舖」。他以文字表示：「諗住趁同事噴spray（噴霧）就點火prank（整蠱）佢嚇下佢，點知爭啲燒咗間鋪（舖）」，又指「完全冇諗過咁大鑊」。該名髮型師與同事分別一人用噴霧噴向一個假髮，一人用火機點火，造成噴火效果，惟意外令假髮起火，在場人士急忙用滅火筒將火撲熄。片段目前已下架，但事件引來網民嘩然，斥當時場內有顧客，行為如同縱火，亦未汲取大埔宏福苑火災教訓。消防處回覆《am730》查詢表示，有關懷疑縱火行為，已轉交警方跟進。

引燃練習用公仔人頭

片段開始時，一名髮型師在上班時計劃整蠱同事，趁對方噴髮型噴霧時點火，詎料火機搭配噴霧後突然噴射火焰器，引燃旁邊一個練習用的公仔人頭，在場人士見狀大叫：「X街X街！」隨即用滅火器撲火。片中人士以文字稱向當日在場客人及同事致歉，並指「以後唔亂玩」。

影片惹來網民聲討，有人留言斥責：「今日放工睇宏福苑聽證會報道……下一秒就睇到呢個，成個人嬲到震」，指摘對方竟敢在「銅鑼灣鬧市大廈室內蓄意縱火」，聲言已就事件向消防處舉報，亦有人稱「真心建議唔好去，分分鐘整個頭整到命都無」、「係人都知噴髮膠加火，猶如火槍一樣，真係無腦㗎喎！」、「髮型屋咁多化學野都夠膽玩火」。