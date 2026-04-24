【繞場一週】馬會未來將繼續推動香港體育發展

多年來，香港賽馬會積極支持國家體育發展，亦致力普及運動，鼓勵不同年齡層、背景和能力的市民培養運動習慣，裨益身心。過去十年，馬會已捐款近67億港元，在精英及社區層面支持體育發展。 為回應香港瞬息萬變的社會需求，馬會制定了一系列以「成效主導」的重點慈善策略範疇，與社區夥伴合作，推展各式各樣惠及不同界別、不同目標受惠群體的項目，「體育」正是其中一個重點慈善策略界別。馬會於4月19日在沙田馬場舉行的社群日表示，未來將繼續推動本地體育發展，讓盛事走進社區，並邁向專業及產業層面，全面配合香港特區政府推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展。

馬會主席廖長江致辭時指，「馬照跑」是「一國兩制」下香港繁榮穩定的象徵，賽馬亦是廣受歡迎的體育活動，體現香港「我做得到」的精神。今屆社群日以體育為主題，彰顯馬會對本港體育發展的貢獻與堅定承諾。 未來，馬會將繼續與各界攜手為香港體育的發展藍圖出一分力。當中，馬會將以盛事為平台，讓體育文化深入社區，繼續透過支持多個「M」品牌體育盛事，並擔任其官方社區合作夥伴，讓更多市民，包括基層人士，參與其中，感受體育的魅力，促進社會共融。同時推出嶄新項目如「賽馬 × 欖球」活動，進一步提升盛事對香港經濟、國際形象及體育發展的效益。

同時，馬會亦透過發展具標誌性的體育項目，積極營造社區運動氣氛，讓公眾更廣泛地接觸馬術、足球、籃球、高爾夫球及欖球等運動，深化市民對體育的興趣和素養。為完善體育發展生態系統，並推動本地體育的可持續發展，馬會將進一步提升體育機構在人才培育、企業管治及管理能力，從而創造更大社會效益，提高業界專業水平，促進精英及社區體育的發展。馬會期望透過上述措施，與特區政府及各界攜手合作，全面推動香港體育新發展，進一步鞏固香港作為世界級體育、娛樂及旅遊目的地的地位。

「香港賽馬會社群日」自2005年起開始舉辦，以表彰及答謝與馬會同行多年的政府部門和社區合作夥伴，共同建設更美好社會。每年在「香港賽馬會社群盃」賽事中頒發的「香港賽馬會社群盃」獎盃具有超過170年歷史，由已故的雷剛捐贈，藉此表揚馬會對社會的貢獻。

ADVERTISEMENT 至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

(資訊)