七欖2026｜迪士尼接待國際欖球勁旅　園方：冀將「盛事＋旅遊」體驗延伸至賽場以外

城沸騰的國泰/滙豐香港國際七人欖球賽早前圓滿結束，正值賽事金禧 50 周年，這股體育熱潮不僅在球場內升溫，更一路「達陣」至大嶼山。香港迪士尼樂園今年化身最強應援團，於賽事前夕及賽後接待包括冠軍隊伍南非男子隊及新西蘭女子隊在內的多支世界級勁旅，實踐欖球界尊崇的「No Side」精神，運動員穿梭於各項遊樂設施之間，並與換上慶典盛裝的迪士尼朋友驚喜互動。讓他們在比賽之餘放鬆身心並將「盛事＋旅 遊」體驗延伸至賽場以外。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添表示，香港國際七人欖球賽是享譽全球的頂尖盛事，不僅雲集了世界級的運動員與狂熱球迷，更向世界展現了香港在舉辦大型國際活動方面的獨特領導地位。他指出，迪士尼非常榮幸能在賽事前後歡迎多支國際隊伍到訪，讓運動員在經歷高強度競爭之餘，能透過樂園的沉浸式體驗放鬆身心。適逢度假區 20 周年慶典，園方希望透過一系列精彩活動，讓來自五湖四海的旅客親身感受香港的活力與旅遊魅力，從而進一步鞏固香港作為國際旅遊及盛事之都的地位。

迪士尼：將繼續與旅遊業界緊密攜手

香港迪士尼補充，作為本港及大灣區的核心旅遊旗艦，園方一直致力於推動旅遊業發展，並積極將國際體育盛事與樂園體驗有機結合，為旅客締造獨一無二的旅程。展望未來，樂園將繼續與旅遊業界緊密攜手，持續強化香港在國際旅遊地圖上的競爭力。

除了體壇巨星的足跡，一般賓客亦可由即日起至6月7日前親臨樂園，盡情投入這場期間限定的20周年盛大慶祝活動。當中包括熱力四射的「迪士尼好友 Live：城堡派對」，以及度假區史上規模最宏大的「迪士尼好友巡遊派對」。當夜幕低垂，更有璀璨奪目的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」上演。