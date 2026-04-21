香港迪士尼推舊戲服製頭箍、掛袋公仔　大型太陽能停車場上蓋項目落成

香港迪士尼樂園為配合四月「地球月」，推行一系列涵蓋可持續發展、社區參與及營運優化的環保行動。樂園聯同聖雅各福群會賽馬會升級再造中心，為演藝人員舉辦一系列升級工作坊；約120名迪士尼義工參與「升級再造魔法：戲服再生工作坊」，齊齊發揮創意，為舊戲服賦予新生命，製作成特別設計的米奇老鼠與米妮老鼠頭箍，以及掛袋公仔。工作坊更由聖雅各福群會支援的殘疾人士擔任小導師，在共融的環境推動交流合作，讓環保與社區關愛理念自然融入其中。

另外，整個地球月期間，演藝人員及其家人參與多項活動，以支持社區及環境保護，包括利用辦公室回收物料製作杯墊、幫忙收集未出售的麵包予有需要人士、參與稻田義工活動了解濕地保育，以及透過園藝「綠色導賞」連繫社區長者。這些活動體現香港迪士尼致力透過日常行動，為社區與環境帶來正面改變。

太陽能停車場上蓋項目年初完工

在設施優化方面，設置於演藝人員停車場的全港首個及最大型太陽能上蓋項目，已於2026年初完工。該項目採用近400塊雙面太陽能板，覆蓋80個泊車位，利用雙面受光技術提升發電量約10%，預計每年可產生超過20萬度電力。

度假區同時加速車隊電動化進程。繼去年將小鎮大街古董車升級為電動車後，今年再將一輛大街巡邏車改裝為電力驅動，並由親善大使黃卓琳及樂家怡主持啟用儀式。同時，度假區正分階段將柴油穿梭巴士轉為電動車隊，料每輛電動穿梭巴士可減少約 65%碳排放，相當於每年減少排放約30噸二氧化碳；所有電動穿梭巴士均採用低地台設計，確保暢達無障礙，同時為賓客帶來更寧靜及順暢的乘車體驗。