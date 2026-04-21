新型集體運輸系統擬設規管框架　票價研機制按方程式調整毋須審批

政府將在啟德、東九龍和洪水橋/厦村新發展區引入智慧綠色集體運輸系統，當局計劃制訂一套新框架，規管新型集體運輸系統及其營辦商，包括賦權特首會同行政會議就系統批出不多於50年的專營權，以及部分項目採用直接驅動方程式的票價調整機制，毋須經政府審批。

首段專營權不多於50年

運輸及物流局向立法會提交文件指，新型集體運輸系統有機會涉及新模式和技術，故提出立法制訂新規管框架。擬議法例訂明，行政長官會同行政會議可批出營運新型集體運輸系統的專營權，亦可就特定行為制定罪行和訂明罰則，首段批出的專營權一般將不多於50年，每次續期最多5年。

當局計劃以附屬法例形式，制定須通報的意外及事故列表，以及要求及時向運輸署通知任何會導致延誤甚至服務中斷的事故。票價方面，政府會確保票價維持在可負擔、為公眾接受及穩定的水平，為新型集體運輸系統公開招標前將參考現有鄰近交通收費，設定初始票價範圍。