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出版：2026-Apr-21 21:41
更新：2026-Apr-21 21:41

新型集體運輸系統擬設規管框架　票價研機制按方程式調整毋須審批

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啟德智慧綠色集體運輸系統的電腦模擬圖。(政府新聞處)

啟德智慧綠色集體運輸系統的電腦模擬圖。(政府新聞處)

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政府將在啟德、東九龍和洪水橋/厦村新發展區引入智慧綠色集體運輸系統，當局計劃制訂一套新框架，規管新型集體運輸系統及其營辦商，包括賦權特首會同行政會議就系統批出不多於50年的專營權，以及部分項目採用直接驅動方程式的票價調整機制，毋須經政府審批。

港府擬就新型集體運輸系統設立規管框架。(資料圖片) 啟德智慧綠色集體運輸系統研採用直接驅動方程式的票價調整機制。(土木工程拓展署文件截圖) 運輸及物流局。(資料圖片)

首段專營權不多於50年

運輸及物流局向立法會提交文件指，新型集體運輸系統有機會涉及新模式和技術，故提出立法制訂新規管框架。擬議法例訂明，行政長官會同行政會議可批出營運新型集體運輸系統的專營權，亦可就特定行為制定罪行和訂明罰則，首段批出的專營權一般將不多於50年，每次續期最多5年。

當局計劃以附屬法例形式，制定須通報的意外及事故列表，以及要求及時向運輸署通知任何會導致延誤甚至服務中斷的事故。票價方面，政府會確保票價維持在可負擔、為公眾接受及穩定的水平，為新型集體運輸系統公開招標前將參考現有鄰近交通收費，設定初始票價範圍。

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啟德、東九龍及洪水橋/厦村新發展區的智慧綠色集體運輸系統，計劃採用直接驅動方程式的票價調整機制，每年根據政府公布的綜合消費物價指數、工資指數等數據，代入方程式作出票價調整，毋須經政府當局審批，機制亦會設立「封頂」安排，特定年份的票價上調幅度，不得高於相應期間的家庭住戶每月入息中位數變動。

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